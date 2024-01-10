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好讀周報／阿根廷食品通膨率107% 富人窮人生活兩樣情

聯合報／ 好讀周報
疫情讓許多家庭變得精打細算，連帶改變採買習慣。（圖／路透）
疫情讓許多家庭變得精打細算，連帶改變採買習慣。（圖／路透）

文 ／編譯張佑生

●改變3／高通膨影響 採買揀便宜

歐洲人到雜貨店的採買習慣也正在改變。西班牙新聞網站Ethic報導，49%的西班牙民眾表示高通膨影響他們決定採買哪些食物回家烹調，優先排除魚跟肉。加泰隆尼亞空中大學的調查發現，有機食物的愛好者中高達55%的人，現在改買非有機食物，也是因為負擔不起。

在法國，「工商會」調查發現，89%的法國民眾挑選食材時愛用國貨，但有60%的民眾改買進口食品替代，因為比較便宜。

●改變4／阿根廷富人 拚命上餐廳

通膨大國阿根廷就更別說了，食品類的通膨率高達107%。《紐約時報》報導，這反而引發一種奇異現象，就是首都布宜諾斯艾利斯的上流社會和中產階級拚命上餐廳，要在手中的披索進一步貶值前把它用掉。市政府去年4月發布統計數據，全市餐廳上座人數是2015年開始統計以來最高，甚至比2019年疫情爆發前，還高出20%。

●改變5／窮人求溫飽 街友變多了

高通膨導致阿根廷街友人數激增，圖為首都布宜諾斯艾利斯街頭。（圖／美聯社）
高通膨導致阿根廷街友人數激增，圖為首都布宜諾斯艾利斯街頭。（圖／美聯社）

不過，上館子的熱潮畢竟是阿根廷有錢人的專利，窮人家連桌上能擺什麼食物都得傷神。107%的食品價格通膨率，促使愈來愈多民眾向「慈善廚房」或稱「施膳處」（soup kitchen）求助，替自己跟家人圖個溫飽。

多明尼加的《自由日報》（Diario Libre）報導，阿根廷首善之都布宜諾斯艾利斯，去年的街友比率高達34%，等於超過三分之一的人浪跡街頭。

●改變6／薯條貴參參 小吃跟著漲

彭博資訊報導，隨著馬鈴薯的價格在南非創下新高，相當於南非漢堡的在地小吃Kota，也因配菜薯條而跟著「貴參參」。

Kota的做法是把長條土司切成四塊之後，取出一份把中間的麵包挖掉，再放上各式美味佐料，熱騰騰的南非特色小吃Kota馬上完成，薯條是一定要的。過去，當地民眾經常成群結伴，邊走邊吃當午餐，甚至交換著吃不同口味。

南非的馬鈴薯價格在去年幾乎倍增，Kota裡面的薯條不是減量就是整份Kota漲價，導致南非民眾愈來愈傾向獨自吃午餐，等於改變用餐習慣，其影響之大，可見一斑。

南非常見小吃Kota。（圖／Kota Corner臉書）
南非常見小吃Kota。（圖／Kota Corner臉書）

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