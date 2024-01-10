好讀周報／後疫情時代陷通膨 餐廳倒閉、速食麵市場連7年成長

文 ／編譯張佑生

後疫情時代全球陷入通膨危機超過兩年，許多家庭被迫精打細算、縮衣節食，連耶誕禮物可能都縮水。食品價格飆漲，最能看出高通膨造成的衝擊。全球各地的飲食習慣已經改變，非關選擇，而是非改不可。

疫情期間各項商品的供應鏈被打亂或打斷是罪魁禍首。俄國入侵有「世界穀倉」之稱的烏克蘭，小麥、大麥的出口受阻，推動價格上漲，家戶經濟負擔更重。能源價格居高不下，導致運輸燃料費升高，進一步推高糧食價格。

開發中國家和中低收入戶對於食品價格上揚格外有感；其實，各個社經階層的消費習慣都受到影響。全球百工百業都喊漲，各地消費者只能改變飲食習慣，因應高物價時代。

●改變1／速食麵市場 連7年成長

北京超市貨架上有琳琅滿目的泡麵，方便民眾挑選。（圖／路透）

《日經亞洲》週刊報導，全球去年共賣出1212億份速食麵，創歷史紀錄。新鮮食物所費不貲，手頭緊時，速食麵是方便的替代品。

速食麵市場已經連續7年成長，而且不見走緩，中國大陸是速食麵消費第一大國，印尼第二、印度第三、越南第四、日本第五。

速食麵的魅力更遠渡重洋到美國，尤其是墨西哥，原本不是當地的飲食文化，現在卻很受歡迎。墨西哥2021年的速食麵銷售量成長17.2%，2022年成長率也有11%。

●改變2／餐廳倒閉風 美食圈浩劫

法國餐廳標榜精緻高檔，不免受到通膨影響。（圖／路透）

「食不厭精」是歐洲給人的普遍印象，但是隨著食品價格高漲，上餐廳的頻率隨之下降。

以法國東南部普羅旺斯的沃克呂茲（Vaucluse）省為例，到去年預計有20%的餐廳將關門大吉。法國公廣電台Franceinfo報導，米其林星級餐廳也不能倖免，享有傳奇地位的Maison Prévôt餐廳已永久歇業。

德國《世界報》文化版主編舒默（Dirk Schümer）將這一波餐廳酒館倒店潮稱為Gastrocalypse，形容為美食圈的末日浩劫，哀嘆在德國想找個像樣的餐館跟朋友同事聚餐，愈來愈難。

舒默抱怨，鮮魚和肉率先出局，到鄉下連個小酌兩杯的地方都找不到：「觀光客與商務客來到這座新沙漠，只能在加油站或超市買已經做好的三明治」。