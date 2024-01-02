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好讀周報／賈伯斯病痛纏身離世 臨終最大期望是「孩子們能了解我」

聯合報／ 好讀周報
賈伯斯（左起）、蘋果時任執行長史卡利和共同創辦人沃茲尼亞克在1984年4月發表當時新款的Apple IIc電腦。（圖／美聯社）
賈伯斯（左起）、蘋果時任執行長史卡利和共同創辦人沃茲尼亞克在1984年4月發表當時新款的Apple IIc電腦。（圖／美聯社）

文 ／編譯高詣軒

蘋果公司前執行長賈伯斯，被譽為當代極具影響力和眼界的企業領袖，在科技和創新上留下耀眼成就，帶領蘋果徹底革新消費性電子產品的地景，躍身為成功和創意的象徵。但是在他生命的最後，受到腫瘤病痛纏身之際，放不下的不是蘋果企業王國，而是另一種他在世間遺留的珍寶——他的兒女。

賈伯斯罹患一種罕見型態的胰臟惡性腫瘤，在2011年辭世。美國財經新聞網站Benzinga報導，賈伯斯在生命的最後幾周，儘管孱弱體虛，仍希望讓兒女能更深入了解自己的人生。這個心願驅使他與知名傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）合作，完成一本全面的個人傳記。

艾薩克森操刀的《賈伯斯傳》於賈伯斯過世的2011年出版，繁體中文版和英美同步推出。（圖／本報資料照片）
艾薩克森操刀的《賈伯斯傳》於賈伯斯過世的2011年出版，繁體中文版和英美同步推出。（圖／本報資料照片）

透過傳記，賈伯斯希望他的子女得以透視他的生命，知曉這名父親為何常在子女的成長過程裡缺席，並幫助兒女理解他所做的選擇。「我希望我的孩子們可以了解我」，賈伯斯向艾薩克森說，「過去我沒有常伴他們左右，我希望他們了解這是為什麼，並理解我做的一切。」

艾薩克森曾獲普立茲獎提名，他最後一次拜訪賈伯斯時，發現賈伯斯身體相當不適，且因為無力爬上樓梯，只能待在一樓臥室。但即使身體衰弱，他的才智絲毫不減，聰穎機智一如往昔。

賈伯斯在2003年首次經診斷罹患惡性腫瘤時，拖延接受手術。對此決定，賈伯斯曾向艾薩克森表達後悔。賈伯斯當初認為，手術太具有侵入性，希望選擇替代的療法，例如針灸、攝取膳食增補劑和果汁等。然而，賈伯斯因尋求傳統療法造成的病情延誤，正逢對抗疾病的關鍵時期。

賈伯斯罹患的胰臟神經內分泌腫瘤（neuroendocrine islet tumor），是在他因為腎結石問題接受電腦斷層時發現。雖然他罹患的惡性腫瘤種類，屬於進展緩慢且可能治癒的5%，他對手術的抗拒卻使病情趨於複雜。

診斷後9個月內，賈伯斯堅信自身選擇，令他的妻子和親近友人既感到不可思議，又不禁憂心不已，積極鼓吹他接受手術。關於當初對手術的反感，賈伯斯說明：「我不想讓我的身體被劃開」，認為這是一種「侵犯」。根據艾薩克森描述，賈伯斯後來也體認到這項決定的嚴重性。

賈伯斯最後雖同意接受手術，且嘗試最先進的實驗性療法，但醫療介入的延遲成為他對抗病魔的一大問題。據艾薩克森所述，賈伯斯在罹病之路上，受到一連串個人信念和恐懼的交互影響，還得面臨身患致命疾病的殘酷現實。

賈伯斯擔任蘋果公司執行長期間，該公司所推出的產品照片組圖。（圖／美聯社）
賈伯斯擔任蘋果公司執行長期間，該公司所推出的產品照片組圖。（圖／美聯社）

賈伯斯 手術 腫瘤 好讀周報

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