國中自然／化學式怎麼寫？ 表格配對輕鬆學

力宇教育是一個全方位的雲端數位學習事業體，提供「網路平台」、「網路學習」、「專業營隊」等服務，其多元化的學習方法及多功能的平台介面，不僅照顧每一位學生的個別需求，也能依據團體班級量身訂做專屬的教學方案。力宇教育致力於打造適合學習的數位環境，期望在我們的努力下，成就每一個孩子的未來。