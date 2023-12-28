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國中自然／化學式怎麼寫？ 表格配對輕鬆學
歲末年終，轉眼新的一年即將到來！親愛的同學們，在年底前，很適合我們好好檢視自己這一年的學習情況，再根據學習狀況建立讀書目標，或反思哪些學習盲點需要破解，這些都能幫助我們更加進步。那麼國二的同學們準備好這學期最後的期末考了嗎？就讓力宇教育的孟翔老師帶領大家一起複習化學式的書寫法吧！
這個世界由不計其數的元素組成，我們該如何表示一物質中的元素組成方式及比例呢？化學式的書寫法在理化課程中非常重要，也是考卷中經常出現的考題。力宇教育的孟翔老師用一張簡單的表格及舉例，帶你融會貫通、輕鬆記得化學式的基本書寫規則以及配對方式。快點開影片，跟著老師練習化學式的寫法，更可以順道檢視自己還有哪些不懂的地方要再加強的喔！
★全影片對表格有更加詳盡的講解，幫助同學扎實複習期末考。更多詳細介紹都在完整課程中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然2上(108新綱) 適用112學年
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