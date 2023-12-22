國中國文／淺談儒家經典作品《論語》、《孟子》

孔丘，字仲尼，春秋魯人。生有聖德，學無常師，相傳曾問禮於老聃，學樂於萇弘，學琴於師襄。曾周遊列國卻不見用，晚年返魯，致力整理古代經典。有弟子三千，身通六藝者七十二人，開平民教育先河，後世尊為「孔子」、「至聖先師」。而孔子應答弟子、時人及弟子相與問答之言，由孔門後學記錄而成的書，稱為《論語》，共二十篇，篇幅短小，文字精鍊。

孟軻，字子輿，戰國鄒人。受學於子思弟子，曾奔走各國勸導諸侯施行仁政。提倡王道、重仁義、輕功利、創性善之說，後世尊稱為「孟子」、「亞聖」。《孟子》一書由孟子與弟子共同編撰輯錄而成，主要記錄孟子言論與行事，共七篇，篇幅較長，言辭犀利。

宋時朱熹取《禮記》中的〈大學〉、〈中庸〉二篇，與《論語》、《孟子》二書，合為「四書」（亦稱「四子書」），並為其章句集注。南宋以後，「四書」被納入科舉考試範圍，地位逐漸超越漢代設立的五經，成為學子們的必讀書目。

不僅如此，《論語》、《孟子》二書亦同列為「十三經」，在思想史、文學史上有很高的地位。這麼重要的經典作品，現在就讓我們跟著林伶老師一起來複習吧！