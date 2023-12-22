國中數學／幾何證明、因為所以

在國三的幾何證明題中，常常出現由多種不同的幾何圖形所組成的複合圖形，但題目中卻沒有任何一個數字，同學對於這種沒有數字、文字敘述簡單的幾何證明題反而無從下手。力宇教育的李熙老師說：同學們不用怕！掌握好「因為、所以」一步一步往下推，往題目最後的問題前進就對了。

「因為」：把題目上的條件列出來，並標示在圖上幫助思考。

「所以」：從剛剛的條件可以推得的性質，這邊特別注意，要往題目最終要證明的圖形推導喔！若是這些還不夠，就畫畫看輔助線、看看內外角，檢視這些隱藏起來的特徵吧！

「總結」：記得回到最後的問題，並且寫上故得證，做一個完美的結尾。

力宇教育的李熙老師準備了一題範例，從頭到尾的演示怎麼架構證明，快進入影片中感受幾何證明的美吧！