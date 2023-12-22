國中數學／幾何證明、因為所以
在國三的幾何證明題中，常常出現由多種不同的幾何圖形所組成的複合圖形，但題目中卻沒有任何一個數字，同學對於這種沒有數字、文字敘述簡單的幾何證明題反而無從下手。力宇教育的李熙老師說：同學們不用怕！掌握好「因為、所以」一步一步往下推，往題目最後的問題前進就對了。
「因為」：把題目上的條件列出來，並標示在圖上幫助思考。
「所以」：從剛剛的條件可以推得的性質，這邊特別注意，要往題目最終要證明的圖形推導喔！若是這些還不夠，就畫畫看輔助線、看看內外角，檢視這些隱藏起來的特徵吧！
「總結」：記得回到最後的問題，並且寫上故得證，做一個完美的結尾。
力宇教育的李熙老師準備了一題範例，從頭到尾的演示怎麼架構證明，快進入影片中感受幾何證明的美吧！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10558
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言