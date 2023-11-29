什麼樣的教養智慧 教出一家3「網紅」神老師、賽車手妹妹、電競主播弟弟？

神老師說，雖然家裡物質條件不好，但媽媽的開明和溫暖，給孩子很多的愛和包容，「如果我們能有一絲的成就，都要歸功於媽媽溫柔、堅定，以身作則的良好教育。」

資深小學老師「神老師」沈雅琪，課餘經營臉書粉絲團，每天清晨4點起床寫文，分享教學現場的觀察、教養孩子的心情，為特殊兒發聲，吸引32萬粉絲追蹤，並出版6本教育教養書。

神老師家有6個小孩，最「神」的是，連她在內，一家竟有3個「網紅」！妹妹沈慧蘭是知名賽車手「殺手蘭」，弟弟沈昌賢是電競主播「電競說書人Vocal」，姐弟3人各擁一片天。

孩子成就的背後，媽媽是最大推手

神老師排行老4，她說：「我們家的6個孩子個性、特質和天賦都不一樣。」她上面3個姐姐求學成績優秀，一個念完EMBA、一個台大、一個成大，其中一個遠嫁德國。

很多人很好奇，到底什麼樣的家庭教育可以養出各個特別的孩子？神老師和妹妹、弟弟3人特別共筆、出版《追夢一家》，分享成長路上媽媽對他們的影響、如何推動他們成就人生的夢想。

神媽媽只有小學畢業，和先生在基隆開了一家貨運行。經歷被退票、貨櫃車被偷兩次重大事件，負債近千萬。加上家裡食指浩繁，爸爸的脾氣暴烈，想像中這樣條件的家庭氣氛，應該是十分壓抑沉悶吧。

神老師說，雖然家裡物質條件不好，但媽媽的開明和溫暖，給孩子很多的愛和包容，「如果我們能有一絲的成就，都要歸功於媽媽溫柔、堅定，以身作則的良好教育。」

即使再忙，媽媽保持高EQ

神老師記得，媽媽總是十分忙碌，忙聯絡工作、忙煮飯、忙家事，永遠有接不完的電話。常常煮飯煮到一半，司機打電話來、口氣非常兇，抱怨事情沒有安排聯繫好。若是爸爸接電話，就和司機吵起來。不像媽媽即使再忙，接電話總是好好說，帶著耐性想辦法處理好問題。久而久之，幾乎所有的業務電話都落到媽媽身上。

「同一個家庭一起長大，家裡6個孩子陪伴媽媽的方式不一樣，回想起的童年也不一樣。」神老師說。以前每天放學回到家，她就陪媽媽煮飯，「那段時間是專屬於我們倆的母女時光。」

神老師從小打桌球，練完球就回家；不像3個姊姊成績好、要留校讀書，也不像小蘭多才多藝、要留校練習演講或朗誦。有時媽媽會讓她幫忙洗菜、切菜，在媽媽忙著講電話，瓦斯爐上的菜快燒焦時、幫忙翻炒兩下或盛盤。

神老師回想，嚴格說起來，媽媽從來沒有刻意教過怎麼做菜，或是EQ很重要的這種人生大道理，但在媽媽身邊、長期耳濡目染下，幾個孩子看著看著也就學會了。

感謝媽媽從不拿她和姐姐比

6個小孩每次開學的學費，是不小的負擔。常有親戚說:「為什麼要這麼辛苦？女生不用讀那麼多書，反正以後都要嫁人。」但神媽媽告訴6個孩子，「能讀一定要讀，有學歷，將來就業和結婚的選擇，一定會不一樣。」即使四處借錢、標會，也從來沒有讓孩子缺交費用或餓過一餐。

神老師最佩服媽媽的一點是，「很勇敢又很正向。」即使再苦，從未聽過她埋怨「自己的命很苦」之類的。6個孩子都很心疼媽媽，沒有一個人對媽媽口出惡言過，或是抱怨「為什麼別人有、我們沒有」，而是感恩「能有這些，已經很好了」。

家裡6個小孩之中，3個姐姐功課好，考試都是全校前幾名；小蘭非常有才華，演講、朗讀、相聲比賽什麼都有她。相形之下，神老師顯得較不出色，尤其她和三姐、小蘭各差1歲，國、高中都念同一個學校，每次考試或比賽，她們總是榜上有名，有些老師會說：「怎麼妳的成績和姐姐差那麼多？」

但這種話，神媽媽從來不會說，不會拿她和姐姐們比較、逼她念書。神老師說：「我從來沒有因為成績差，被貶低、羞辱或打罵。」相反地，若考得好的話，倒是有獎勵，考100分給10元，就足以讓她樂開懷。

不想重考，媽媽尊重、接納決定

雖然媽媽從未責罵神老師的成績差，但眼看姐姐們接連考上台大、成大，她心中很焦慮，如果考不上公立大學怎麼辦？從小，爸爸就不斷強調，如果沒有考上公立大學不准重考，就去當女工。

大學聯考落榜，神老師拒絕媽媽和姐姐重考的建議，執拗地跟媽媽說：「我就不要考大學，為什麼所有人都要考大學，很多人沒有念大學還不是活得好好的，我要去工作。 」

當時的神老師找不到自己存在的價值，用「是我不想，而不是不能」的方式來掩飾，不想承認自己的成績考不上，於是假裝是自己不屑去重考。

媽媽沒有阻止她，平和地說：「好，要工作就去吧，」放手讓她去試。真的去工作之後，才發現高中畢業，沒有學歷、也沒一技之長，根本找不到什麼好工作，只能去當店員賣鞋子、賣檳榔，一個月的薪水被東扣西扣，最後只剩6、7千元。

3個月後，神老師下定決心要重考。媽媽二話不說，以行動支持她，偷偷給補習費、送她去台北和大姐一起住，最後順利考上花蓮師範學院。

媽媽的教養方式，影響深遠

神老師很感謝媽媽，總是尊重她的想法，信任她所做的選擇、做出決定後，媽媽就是支持。

神老師36歲時想考研究所，但很猶豫；養育3個孩子的經濟壓力大，尤其女兒要做復建，也需要錢。媽媽知道以後，鼓勵她：「不管年紀多大，只要讀書，學費都算媽媽的。」用行動全力支持孩子。

神媽媽的教養方式，深深地影響神老師。當兒子逃避念書，甚至想像Vocal一樣、當電競選手時，神老師沒有阻攔小孩，而是鼓勵兒子有想法、就去試試。「大人強逼小孩、按照你的想法走，以後只要一遇挫折，他就會怪你。」

她的做法是，「幫助他們去了解，讓他自己做選擇，決定後自己負責。決定回去念書，是他自己；決定不打電競，也是他自己決定。」

一如媽媽當初放手，尊重小蘭辭掉教職、改當賽車手，以及支持Vocal走電競選手這條路。

神老師說，媽媽知道每個孩子都有自己的想法，你越是禁止，孩子只會背著父母偷偷做。與其這樣，不如用支持的方式，先了解孩子在想什麼、做什麼，孩子知道媽媽關心，心裡也會有分寸。

當初媽媽曾說過的話，神老師也拿來鼓勵兒子，「我沒有逼你一定要讀書，但讀書會讓你有多一些的選擇，人生就會不一樣。」「你們盡量去學喜歡的東西，只要你想學，學費都算我的！」

媽媽對每個孩子有特殊對待

「要不是這一次合寫書，我們3個手足都不知道，原來媽媽對每個孩子有不同的特殊對待，」神老師說。

媽媽即使再擔心賽車很危險，也從未要求小蘭不要賽車，而是「你一直跑，我就一直支持你。」無論賽事輸或贏，媽媽都準備紅包給小蘭。贏了，給獎金鼓勵；輸了，則是平安的紅包，「只要有平安歸來就是贏。」

「我們每個人行業不同，她就用不同的方式陪伴。」Vocal打比賽，贏了也有獎金，還有媽媽的加油；神老師每場新書發表會上，媽媽總會給予祝福，每日筆耕PO文的下方，可見媽媽留言鼓勵。

神媽媽回想走過最苦、最難的日子，在臉書上分享：「當時真的只能盡力再盡力，每個人都有每個階段的功課要修，認真走過就好，成績如何在其次，回首過往感覺人生課程不只高低起伏，還有更多的風景值得品嚐。」

在當母親的路上，神老師總提醒自己，向媽媽學教養智慧。她在《追夢一家》寫到「若沒有媽媽的身教，我們無法在築夢的路上披荊斬棘，她對所有孩子公平的愛與尊重，成為凝聚全家人的力量。」

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文章授權轉載自《未來Family》