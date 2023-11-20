學霸筆記術／北一女數資班乙烯：讀書不能只「用看的」傳授3個必備好心態

乙烯畢業自北一女數資班，曾代表台灣參加國際科展，目前在政治大學讀心理系、輔修教育系，在Instagram上，她是知名的「學習帳」主人，常分享學習心法、讀書秘訣，吸引五萬多名粉絲追隨。

她回想，自己從國中開始玩IG，「當時不知道要發什麼，就想著，不然來PO筆記吧！沒想到，愈來愈多人來追蹤，還有人私訊，問我要不要開個學習帳，於是我就開了。」

之所以用「乙烯」這個暱稱，她笑稱，是媽媽叮嚀她別用本名，而她一直很喜歡乙烯的化學式，覺得C2H4的化學式寫起來形狀像隻螃蟹，很可愛，就用到現在；她的粉絲們，則自稱是「乙醚」。

她觀察，現在的教育體系中，大多還是在傳授「知識」，教學重點常著重在學習的內容，很少會教到學習的方法、甚至學習的策略，但其實，方法論也很重要。

不只經營IG，無償分享自己的讀書方法，乙烯還常受邀演講、撰寫專欄，在上了大學後，還投入了教育部的「數位學伴」計畫，在線上陪伴偏鄉的孩子學習，近日更獲獎，被選為全國傑出學伴，「我很幸運，擁有成為光的能力，雖然不能照亮全世界，但至少能做一盞燈。」

從小愛閱讀，小四開始練習做筆記

乙烯從小就愛閱讀，小二便開始看張曼娟等作家的書，「我還記得，以前會陪媽媽去美容院，然後一直在看書，媽媽頭髮都燙好了，我還想繼續看。」

大約在小四、小五時，有次，她借了表哥的國中課本來看，發現跟國小課本完全不同，裡面的資訊量非常大，如果只是「用看的」，很難好好掌握，於是她就開始試著做筆記。

起初，乙烯只是把自己覺得重要的內容抄進筆記本中，後來，媽媽買了一本關於筆記方法的書給她看，她才開始摸索、研究適合自己的筆記方法。

為準備會考、拚北一女，自製錯題本

升上國中後，乙烯除了繼續精研筆記術之外，也發現，自己在考試中，有時會一錯再錯，又剛好國中老師對大家說：「如果你寫題目卻不訂正，不如就別寫了；既然寫了題目，就要訂正才有意義。」讓她興起了做錯題本的念頭，並發展出自己的方法。

一般做錯題本的方法，是把錯的題目剪貼下來，訂正過後，集結成冊，確保有確實訂正，也方便日後拿出來再複習。

乙烯的作法，則非單純的剪貼錯題與訂正，而是更進一步，把錯題牽涉到的相關知識彙總、統整起來，再度複習，確保自己融會貫通。她也分享具體的製作步驟：

第一，分析錯題，找出錯誤的原因。

在檢視錯題時，要先回到課本，看看考題是出自哪個章節，如果是跨科目的題型，那就把牽涉到的章節都標出來，並趁機重新複習一次。

然後，要靜下心思考，自己為什麼會錯呢？是粗心大意，或是有點不懂，或是完全不會，還是在作答時，少考慮了某個條件？

也要想想，以前有沒有寫過類似的題目？為什麼又錯呢？乙烯強調，這是很關鍵的環節，一定要想過原因，才能對症下藥。

第二，訂正錯題，針對盲點再思考。

接著，在訂正時，別只是照抄詳解，而是要仔細針對自己的盲點訂正。乙烯提醒，除了要知道「這題怎麼解」之外，還可以試著想想「這題『為什麼』要這樣解」，並用自己的話寫下來。

更深的思考過後，就能把相關知識都內化進來，對未來的大考很有幫助，乙烯也建議，如果有不會的、或覺得很難的地方，一定要想辦法問人，問老師、問同學等等都可以，千萬不能就放著不管。

第三，嘗試適合自己的方法，善用活頁本。

錯題本的製作，則不必過於拘泥形式，以自己習慣、順手為主，也要考量可運用的時間有多少。

乙烯分享，她偏好使用活頁本，方便抽換紙張、調整順序，比較有彈性。而在題目方面，有時用剪貼的，有時用手抄，也不一定要整題抄錄，可以只記下關鍵部分；解題過程則要完整，若是一題多解，那各種解法都要帶到。

而最多網友會學乙烯的，就是錯題本中的統整與補充，「如果有時間，我會把容易混淆的概念、同類的題型等等，都整理下來，也就是說，不只訂正這題，而是把同章節、相似觀念等等也都一併複習。」

統整相關概念，同步再深入複習

比方說，在國中社會科中，考台灣歷代行政機關時，答錯了，那乙烯就會撥點時間，把荷治、鄭氏、清領、日治乃至於民國的行政首長名稱、首府所在等等，全都整理出來，還歸納出「逐漸北移」的趨勢。

又例如，高中物理的四大基本力，還弄不清楚，就趁訂正時，把這四大基本力如重力、弱核力、電磁力、強核力列出，並記下強度、作用範圍、特質等等；在整理筆記時，也要有邏輯，例如依照強度來排列，善用表格、圖表，更一目瞭然。

而最多人問乙烯的問題是，什麼樣的題目要收錄到錯題本中呢？她說，通常以模擬考題、歷屆試題為主，因為比較有代表性，範圍也比較大，訂正起來比較有難度，需多花心思。至於段考或平常考，假若是真的太常錯的題目，她也會特別深入訂正。

也有不少人好奇，中學時代，時間常常不夠用，做錯題本是否很浪費時間？乙烯認為，時間就是要用在刀口上，訂正是最好的複習，倘若覺得實在沒空，也可以參考她自己在國中跟高中後期的方法，只針對概念做統整，能省下抄題、剪貼的時間。

學霸們都有的3個好心態

在學習過程中，學習方法、學習策略等「技術」層面的事情固然重要，「心態」更是關鍵。乙烯觀察，她身邊學習表現優異的同學們，大多有這三個心態或習慣：

首先，是知道自己想要什麼。乙烯說，這並不一定是說，以後要讀的校系、未來要做的工作都先想清楚了，而是知道自己「現階段」想要什麼，比方說，在北一女時，有些同學狂玩社團、有些人衝奧林匹亞等專業競賽，她則投入專題研究…。換言之，就是不虛度時光，好好的安排自己的生活。

其次，是知道自己的狀態，例如自己的強項與弱項是什麼、擅長哪些科目、適合用什麼方式學習等等。

乙烯觀察，學霸們通常不是用均等的力氣在讀每個科目，而是更有效率的分配時間，也很重視精力管理。

最後，是全方位的自律，不只讀書自律，其他面向也是。乙烯舉例，在北一女有很多人會規律運動，以維持自己的體能；多數人也會特別留意壓力的紓解，有意識的調配讀書的節奏；還有不少人固定會讀課外書，盼能拓展自身的視野。

很多人以為自律源於熱情，但她直言，習慣才是關鍵。

乙烯強調，其實校系或成績，都不能代表一個人，分數高低也無法定義成敗，「重點是，你想要追求的是什麼，願意為了什麼而拚搏，然後給自己勇氣，讓自己相信，努力是有意義的。」

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文章授權轉載自《未來Family》