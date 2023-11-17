國中國文／淺談譴責小說《老殘遊記》
明清章回小說，除了大家熟悉的四大名著：通俗歷史小說《三國演義》、講述俠義精神的《水滸傳》、常被改編搬演的神話小說《西遊記》、以貴族世家興衰為主軸的人情小說《紅樓夢》，另外還有諷刺、譴責類別的小說唷！
清末戌變法失敗後，因政治腐敗、外國入侵殖民，導致民不聊生，知識分子不滿現狀，多假托人物，寫作批評時政、揭露社會黑暗面的作品，稱為「譴責小說」。
魯迅曾將劉鶚《老殘遊記》、李寶嘉《官場現形記》、吳沃堯《二十年目睹之怪現狀》和曾樸《孽海花》，視為「晚清四大譴責小說」。
清末劉鶚撰寫《老殘遊記》，借書中主角──江湖郎中「老殘」的遊歷，抒發其對當時政治、社會的批判，且著重於「揭清官之惡者」。自評說：「贓官可恨，人人知之；清官尤可恨，人多不知。」
胡適也曾讚賞：「《老殘遊記》最擅長的是描寫的技術，無論寫人寫景，作者都不肯用套語爛調，總想鎔鑄新詞，作實地的描畫。望這點上，這部書可算是前無古人了。」現在就讓我們跟著林伶老師一起來認識這部小說吧！
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