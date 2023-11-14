教育翻轉了誰？貧富階級仍深刻影響…有錢人家小孩進頂大機會更高

台灣行政院於今年6月通過了「拉近公私立學校學雜費差距」方案，預計自2024年2月起補助私立大專院校生學費一年約新台幣3 .5萬元，相當於彌補公私立學費差距的7成。此項政策再度引發各界議論教育資源分配的公平性。

行政院認為，許多家庭經濟狀況較差的學生，反而就讀收費高的私立學校，縮小公私立學雜費差距，可降低社會不公平，落實教育平權。但在野黨質疑，這是執政黨在2024年總統與立委大選前的「大撒幣」騙票政策。

「家戶所得與進台大機率」測試，是參考台灣大學經濟學系教授林明仁，與學生沈暉智的研究論文〈論家戶所得與資產對子女教育之影響〉中的數據製作而成，他們取得財政部財稅資料中心的家戶報稅資料，串連子女就學資料，分析1993～1995年出生的學生入學與家戶所得情形。這是台灣第一次以數據佐證，父母的資產影響了子女的教育機會和資源。數據分析結果發現，有錢人家的小孩進入台大和其他頂大的機會更高，獲取的資源也更多。

什麼是頂大？ 一般來説，是指教育部於2005 ～ 2017年所訂「邁向頂尖大學計畫」中，給予重點經費補助的大學，該計畫旨在提升國內研究水準、建設世界級的頂尖大學。根據2011公布執行計畫審議結果，共計12所大學，包括34個研究中心獲得補助，依獲得補助之規模排序依次為：台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學（現已與陽明大學合併為陽明交通大學）、中央大學、中山大學、陽明大學、中興大學、長庚大學、政治大學、台灣科技大學、台灣師範大學。

林明仁教授與學生觀察研究數據之後，分析出4個特殊現象：

現象1：富人小孩進台大機率，是窮人小孩的6倍

表1。圖／《商周出版》提供

這份研究資料裡，51%的台大學生來自前20%所得最高的家庭，即家庭所得在80～100百分位。研究發現，所得前70百分位家庭的子女，進入台大的機率大約在1%左右，而所得超過70百分位後，子女進台大的機率也逐漸升高；到了90百分位之後，子女進台大的機率突破5%，甚至達6%。顯示家庭所得愈高的家庭，子女進入台大的比例也愈高。

現象2：頂大學生的家戶所得分布偏高

表2。圖／《商周出版》提供

台大學生的家庭年所得中位數約為150萬元，高於全體公立大學學生的近110萬元，更遠高於私立大學學生的約100萬元。如果將國內大學依名次排列分析也會發現，學生家戶所得的中位數也由高漸漸降低，顯示有錢人子女進入頂大的機率比窮人小孩高。

經濟學者林建勳解釋，即便社會貧富階級差距很大，但如果貧富階級可以上下流動，代表努力就會有收穫；如果階級間完全無法流動，出身不好註定一生貧困，就可能讓人不去努力投資自己，造成整體社會的負面循環。

現象3：富人子女進入前20名大學比例高

從表3可以看出，如果將台大換成全台前5名、前10名、前20名大學，也有同樣的現象：愈有錢人的子女進入頂大的機率明顯愈高。 表3。圖／《商周出版》提供

有錢人上頂大機率較高的現象，其實不只發生在台灣。林建勳舉例，美國哈佛大學公共經濟系教授拉傑．雀蒂（Raj Chetty）等人研究指出，美國收入在90百分位以上家庭的孩子，進入大學的比例達8成以上；收入最底層10百分位家庭的孩子，有大學學歷的比例僅有3成。

即使現在已實施「扶持弱勢與偏鄉學子」的繁星計畫等多元入學方案，情況雖有減緩，但貧富家庭孩子上頂大的機率仍有極大差異。

現象4：資源較多的學校，學生經濟狀況較好

從表4可以發現，上台大、陽明等學校的學生家庭背景較為富裕，但這些學校在每個學生身上的平均支出反而最多。然而，上私立學校的學生大多家庭經濟狀況不如頂大生，在校平均分配到的資源也較少。此現象凸顯政府在教育資源配置上，有「反向重分配」的狀況，也就是「背景好的學生反而更有機會得到資源補貼」。

表4。圖／《商周出版》提供

為了讓更多人接受大學教育，台灣教育制度走向廣設大學，再加上少子化，所以2001年後，幾乎人人有大學可讀。

然而，經濟狀況較差的家庭，孩子上好大學的機率低，多數得去上學費較高的私校；私校的補助又相對較公立學校少，不僅就學負擔大，因為私校排名較差，出社會找工作也缺乏競爭優勢，形成「大學學歷貶值」。 《戰爭與我們的距離》。圖／商周出版提供

「學歷貶值，加速了世代不均等，」清華大學台灣語言研究與教學研究所副教授陳明蕾提出，廣設大學後，父母都希望讓孩子念大學，即便私立大學學費昂貴，許多低所得家庭也會讓孩子申請大學就學貸款。這些學生一畢業便背債，但他們在大學真的能學到東西？也許當初的政策方向沒錯，但產生了沒有預想到的副作用，而教育部提供的學校資源分配方案，並無法解決「世代不均等」問題。

本文節錄自〈戰爭與我們的距離〉，《商周出版》提供