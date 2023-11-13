好讀周報／為何睡醒後想不起夢境？ 睡不好或3C影響都有可能
文／陳韻涵輯
新聞故事：夢境與潛意識是難解的謎題，夢境內容有時令人心情愉悅，也可能可怕得讓人驚醒，但多數時候即使做過夢，睡醒後也不記得。
睡眠周期自入睡後的「淺度睡眠期」進入「深度睡眠期」，再由深度睡眠期進入「快速動眼期」，這樣算是一個周期，每個周期需時約90分鐘到120分鐘不等，而一夜睡眠通常會有4到5個周期。
睡眠周期、睡眠品質、心情波動都會影響夢境，快速動眼期約占整夜睡眠的25%，而大部分夢境發生在快速動眼期。隨著時間接近清晨，快速動眼期的長度會變得更長。
若睡醒後記不得夢境內容，第一種可能是鬧鐘響起時，睡眠周期恰好不是落在快速動眼期，另一種可能與科技產品有關。鑽研夢境的加拿大蒙特利爾大學研究員尼爾森（Tore Nielsen）說：「若醒來後馬上接電話，或剛好聽到電視機播出的新聞或音樂，都可能讓人忘記夢境，也可能是夢境沒有讓人印象深刻之處」。
尼爾森指出，若從不記得夢境或只做噩夢，就需要努力提升睡眠品質。他說：「可能是夜晚的睡眠時間不足，當睡眠時間減少，犧牲的往往是接近清晨的長時間快速動眼期，而這恰好是夢境最長、最激烈且最令人記憶深刻的時候」。
睡眠階段會影響是否記得完整的夢或只剩片段，美國紐約西奈山綜合睡眠中心神經科醫生瓦爾加（Andrew Varga）表示，不同類型的夢可能發生在不同的睡眠階段。瓦爾加解釋：「過去認為大多數的夢發生在快速動眼期，其他時間不會做夢，但此看法近年遭受質疑，非快速動眼期的夢境大多與情緒和環境有關，較少出現連續的故事情節。」
另一種夢稱作「清醒夢」，是指睡眠中清楚意識到自己正在做夢。瓦爾加說：「常做清醒夢的人，大腦的前額葉皮質和顳頂聯合區活動頻率，會比不做清醒夢的更活躍」。
瓦爾加表示，即使我們不記得這些夢，但很可能曾做過夢，這是一個哲學性的問題。他舉例說：「若樹木倒在森林中，即使沒人聽到聲音，樹倒時會發出聲音嗎？」這個答案是肯定的。
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