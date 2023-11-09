會考生活英語／【校園篇】假期出遊
★ 單字
1. artist [‘ɑrtɪst ] 藝術家(n) （國中基礎1200字）
2. Tokyo [‘tokɪo] 東京(n) （國中基礎1200字）
3. temple [‘tɛmp!] 神殿、寺廟(n) （國中基礎1200字）
4. perfect [ ‘pәːfikt ]完美的、完成的(adj) 使…完美(vt) （國中基礎1200字）
5. actor ['æktɚ] 男演員(n) （國中基礎1200字）
6. admire [əd’maɪr] 欽佩、讚賞(vt) （國中基礎1200字）
★實用字詞：
1. How was...? 那…如何?
2. I’ve heard that…… 我聽說…
3. as well 也
During the lunch time.午餐時間
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
I’ve heard that/ you came to many temples/ with your family.
我聽說/你去了許多寺廟/跟你的家人
動手做做看：將長句分成短字詞
I’ve heard that she visited a lot of museums with her classmates.
考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題型
1. Which city was Maison visited this summer?
(A)Thailand
(B)Tokyo
(C)Australia
2. According to the conversation, which is true?
(A) Maison is an actor.
(B) Maison’s mother is a teacher.
(C) Maison had a good time in Tokyo this summer.
解答：
1. (B) 2. (C)
動手做做看
I’ve heard that /she visited a lot of museums/ with her classmates.
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