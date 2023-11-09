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會考生活英語／【校園篇】假期出遊

聯合新聞網／ TOEIC Bridge測驗夥伴學校 基隆市輔大聖心高中 羅雅苓 編寫

★ 單字

1. artist [‘ɑrtɪst ] 藝術家(n) （國中基礎1200字）

2. Tokyo [‘tokɪo] 東京(n) （國中基礎1200字）

3. temple [‘tɛmp!] 神殿、寺廟(n) （國中基礎1200字）

4. perfect [ ‘pәːfikt ]完美的、完成的(adj) 使…完美(vt) （國中基礎1200字）

5. actor ['æktɚ] 男演員(n) （國中基礎1200字）

6. admire [əd’maɪr] 欽佩、讚賞(vt) （國中基礎1200字）

★實用字詞：

1. How was...? 那…如何?

2. I’ve heard that…… 我聽說…

3. as well 也

During the lunch time.

午餐時間

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

I’ve heard that/ you came to many temples/ with your family.

我聽說/你去了許多寺廟/跟你的家人

動手做做看：將長句分成短字詞

I’ve heard that she visited a lot of museums with her classmates.

考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題

1. Which city was Maison visited this summer?

(A)Thailand

(B)Tokyo

(C)Australia

2. According to the conversation, which is true?

(A) Maison is an actor.

(B) Maison’s mother is a teacher.

(C) Maison had a good time in Tokyo this summer.

解答：

1. (B) 2. (C)

動手做做看

I’ve heard that /she visited a lot of museums/ with her classmates.

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考題 藝術家 會考 國中會考生活英語

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