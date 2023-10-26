會考生活英語／【學校篇】加入社團
★ 單字
club [klʌb] (n.)社團（國中基礎1200字）
semester [səˈmes.tɚ](n.)學期 （國中基礎1200字）
quite [kwaɪt](adv.)相當（國中基礎1200字）
future [ˋfjutʃɚ](n.)未來 （國中基礎1200字）
★實用字詞：
be skilled at + N. 擅長於+N
make 3-point shots 投三分球
try one’s best 盡最大的能力
How about…? 那...如何
as well 也
K-pop idol 南韓流行偶像
During the club time
社團課時間
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
I hope that/ I can dance/ as beautifully as/ my idol Lisa does/ in the near future.
我希望/我能跳舞跳得/一樣地優美如同/我的偶像Lisa跳的/在不久的將來。
動手做做看：將長句分成短字詞
I think that you need to work as hard as Betty does every day.
考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題型
1. Which club is Barbie in?
A)School Basketball Team.
B)K-pop Dance Club.
C)Daydream Club.
2. According to the conversation, which is true?
A)Ken is not good at playing sports.
B)Barbie is a big fan of K-pop culture.
C)Ken and Barbie are brother and sister.
解答：
1. (B) 2. (B)
動作做看看
I think that/ you need to work/ as hard as/ Betty does/ every day.
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