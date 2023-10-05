開箱你的英文素養力／這樣看英文菜單，集點換好康
出國旅行時，擔心看不懂菜單價格、找不到重要的優惠資訊嗎？112年會考題組第24～25題，恰好測驗同學們看表格的能力，在近幾年的英文素養題，考的都是跨領域的題目，本題也測驗了數學科的計算能力。同學請先動動腦，自己做題目試試看！在動筆前，記得先看Yvonne老師的重要提示哦！
※ Yvonne老師解題技巧
千萬別埋頭苦寫！先看題目、再回去找答案，才能快速地找出關鍵字；
越小的字越重要，特別注意時間、日期和價格，測驗你的細心度。
※ 考題練習
( ) 1. Amy went to Four Seasons' Kitchen with her mother after she collected 15 stars. They ordered two Garden Sandwiches, an Autumn Wind, and a Winrer Snow. After using the stars, how much will they pay for their meals?
(A) NT$290. (B) NT$230. (C) NT$220. (D) NT$160.
( ) 2. Amy wants to bring her friends to Four Seasons' Kitchen in August. She looks at her calendar to pick a time to go there. Which are the time and date she can choose?
(A) 8:30 pm, August 1. (B) 5:00 pm, August 11. (C) 3:00 pm, August 13. (D) 2:00 pm, August 28.
答案都寫上了，快點開影片確認答案！
一起跟著Yvonne老師解讀英文菜單吧！
★ 國中必學單字
1. calendar (n.) 日曆
2. collect (v.) 收集
3. choose (v.) 選擇 (choice (n.) 選擇)
★ 實用字彙片語
1. order v. 點餐
2. opening hours n. 營業時間
3. pick a time phr. 挑一個時間
【解答】
1.(B) 2.(B)
【翻譯】
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