開箱你的英文素養力／這樣看英文菜單，集點換好康

出國旅行時,擔心看不懂菜單價格、找不到重要的優惠資訊嗎?112年會考題組第24~25題,恰好測驗同學們看表格的能力,在近幾年的英文素養題,考的都是跨領域的題目,本題也測驗了數學科的計算能力。同學請先動動腦,自己做題目試試看!在動筆前,記得先看Yvonne老師的重要提示哦!

※ Yvonne老師解題技巧

千萬別埋頭苦寫!先看題目、再回去找答案,才能快速地找出關鍵字;

越小的字越重要,特別注意時間、日期和價格,測驗你的細心度。

※ 考題練習

( ) 1. Amy went to Four Seasons' Kitchen with her mother after she collected 15 stars. They ordered two Garden Sandwiches, an Autumn Wind, and a Winrer Snow. After using the stars, how much will they pay for their meals?

(A) NT$290. (B) NT$230. (C) NT$220. (D) NT$160.

( ) 2. Amy wants to bring her friends to Four Seasons' Kitchen in August. She looks at her calendar to pick a time to go there. Which are the time and date she can choose?

(A) 8:30 pm, August 1. (B) 5:00 pm, August 11. (C) 3:00 pm, August 13. (D) 2:00 pm, August 28.

答案都寫上了,快點開影片確認答案!

一起跟著Yvonne老師解讀英文菜單吧!

★ 國中必學單字 1. calendar (n.) 日曆 2. collect (v.) 收集 3. choose (v.) 選擇 (choice (n.) 選擇) ★ 實用字彙片語 1. order v. 點餐 2. opening hours n. 營業時間 3. pick a time phr. 挑一個時間

【解答】

1.(B) 2.(B)

【翻譯】