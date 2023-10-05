開箱你的英文素養力／這樣看英文菜單，集點換好康

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聯合新聞網／ 力宇教育

出國旅行時，擔心看不懂菜單價格、找不到重要的優惠資訊嗎？112年會考題組第24～25題，恰好測驗同學們看表格的能力，在近幾年的英文素養題，考的都是跨領域的題目，本題也測驗了數學科的計算能力。同學請先動動腦，自己做題目試試看！在動筆前，記得先看Yvonne老師的重要提示哦！

※ Yvonne老師解題技巧

千萬別埋頭苦寫！先看題目、再回去找答案，才能快速地找出關鍵字；

越小的字越重要，特別注意時間、日期和價格，測驗你的細心度。

考題練習

( ) 1. Amy went to Four Seasons' Kitchen with her mother after she collected 15 stars. They ordered two Garden Sandwiches, an Autumn Wind, and a Winrer Snow. After using the stars, how much will they pay for their meals?

(A) NT$290. (B) NT$230. (C) NT$220. (D) NT$160.

( ) 2. Amy wants to bring her friends to Four Seasons' Kitchen in August. She looks at her calendar to pick a time to go there. Which are the time and date she can choose?

(A) 8:30 pm, August 1. (B) 5:00 pm, August 11. (C) 3:00 pm, August 13. (D) 2:00 pm, August 28.

答案都寫上了，快點開影片確認答案！

一起跟著Yvonne老師解讀英文菜單吧！

★ 國中必學單字

1. calendar (n.) 日曆

2. collect (v.) 收集

3. choose (v.) 選擇 (choice (n.) 選擇)

★ 實用字彙片語

1. order v. 點餐

2. opening hours n. 營業時間

3. pick a time phr. 挑一個時間

【解答】

1.(B) 2.(B)

【翻譯】

延伸訊息

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力宇教育

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