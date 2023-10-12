會考生活英語／【校園篇】圖書館規定

吊車尾考上建中，開學第一天，詹佳鑫把書包反背、「建國中學」4字朝內，不想讓人看到校名，討厭制服上繡名字。當時他搞不清楚自己究竟是慚愧名不副實，還是害怕別人注視的目光？

2023-10-11 15:36