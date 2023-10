會考生活英語／【校園篇】圖書館規定

★ 單字

1. rule [rul] (n.) 規則 國中基礎1200字 2. respect [rɪˋspɛkt] (v.) 尊重/尊敬 國中挑戰800字 3. photo [ˋfoto] (n.) 照片 基礎1200字 4. video [ˋvɪdɪ͵o] (n.) 錄影 國中基礎1200字 5. treat [trit] (v.) 對待 國中基礎1200字 6. surf [sɝf] (v.) 在網路上搜索資料 國中基礎1200字

★ 實用字詞

Go through 檢視/審視 Throw aside 扔到一邊 Make a full use 充分利用

The library teacher gives instructions to the students before using the library.

學生使用圖書館前,老師說明使用圖書館的規則

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Let me/go through/some of the library rules/with you.

讓我/和你一起/了解一下/圖書館的一些規則。

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. According to the instruction, how many rules are there for students to follow in the library?

(A) three

(B) four

(C) five

(D) six

2. According to the instruction, what is not allowed to do in the library?

(A) do some homework

(B) find a book to read

(C) surf the internet

(D) eat or drink

解答:

1. (C) 2. (D)