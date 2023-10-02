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好讀周報／一戰的意外收穫 衛生棉、手術袍、血庫皆誕生於此

聯合報／ 好讀周報
Kotex衛生棉的問世，改變女性的命運，讓女性掌握更多自主權。（圖／金百利克拉克）
Kotex衛生棉的問世，改變女性的命運，讓女性掌握更多自主權。（圖／金百利克拉克）

本報訊

明年就是第一次世界大戰滿120年。這場戰爭，造成數千萬人死傷、鉅額經濟損失，歷史課本上的一戰，多是戰後美國取代歐洲霸權、俄羅斯走向共產、女性地位抬頭等。但課本較少提的是，多項造福人類甚至改變女性命運的發明，都是出自第一次世界大戰時期，包括衛生棉、手術袍和血庫。

●金百利 研發劃時代衛生棉

在一戰開打前，美國一家以造紙起家的「金百利克拉克」（Kimberly-Clark）想要找出比棉花吸水力強的材料，主管為此走訪歐洲各地，後來找到一種創新材質纖維，他們把它帶回美國註冊商標，將之名為「纖維棉」（Cellucotton）。之後美國在1917年加入一戰，金百利也用纖維棉製造外科手術用的繃帶。

沒想到這種吸收力超強的繃帶，讓紅十字會的護士發現可以用來吸收月經經血，這種意外的用法，讓金百利所推出的纖維棉繃帶大受歡迎。可是到了1918年大戰結束，不再有大量傷兵，金百利的生意也大受影響。

於是金百利克拉克將剩餘的紗布繃帶買回，經過不斷研究、實驗和市場調查後，發明衛生棉，這項產品就叫「靠得住」（Kotex，名稱是結合cotton texture而來），這項現代女性都很熟悉的商品是在停戰後兩年，也就是1920年的10月開始出售，而且當時都還是手工製造。Kotex衛生棉的問世，自此改變女性的命運，也讓女性不受經期限制，勇敢逐夢。

Kotex衛生棉的問世，改變女性的命運，讓女性掌握更多自主權。（圖／金百利克拉克）
Kotex衛生棉的問世，改變女性的命運，讓女性掌握更多自主權。（圖／金百利克拉克）

●區分其他衣物 手術用品改藍色

另外，法國外科醫生赫內．雷爾斯（René Leriche）在一戰時自願到前線當隨軍醫師，但戰場環境惡劣，塵土飛揚，那時尚未發現抗生素，開刀最怕細菌感染，雷爾斯將手術用的袍子、帽子、口罩、床單全改成藍色，和其他衣物區分，避免細菌沾染平時穿的衣物。這個方式後來廣為流傳，並沿用至今。

●血液加抗凝劑 低溫儲存變血庫

早在一戰前，人類就有輸血、血型配對的知識。但因為血液會凝固，當時捐贈者抽血後，要馬上輸給受贈者。但戰場上無法這麼做，許多士兵也因失血過多喪命。美國軍醫奧斯沃．羅伯森（Oswald Robertson）嘗試在捐贈的血液中加入檸檬酸鈉等抗凝劑，用冰儲存帶到戰場，成為史上第一個血庫。

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衛生棉 美國 好讀周報 第一次世界大戰

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