會考生活英語／【校園篇】體育課打躲避球

★ 單字

1. dodgeball [dɑdʒbɔl] (n.) 躲避球遊戲 國中挑戰800字 2. pick [pɪk] (v.) 選 國中基礎1200字 3. captain [ˋkæptɪn] (n.) 隊長 國中挑戰800字 4. team [tim] (n.) 隊 國中基礎1200字 5. guess [gɛs] (v.) 猜 國中基礎1200字 6. side [saɪd] (n.) 邊 國中基礎1200字

★ 實用字詞

1. Rock-paper-scissors 剪刀石頭布 2. go with 與…一齊 3. get started 開始

Dodgeball game for Physical Education Class

體育課上躲避球遊戲

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Do you want / to do / something fun/?

你想/做/有趣的事/嗎?

動手做做看:將長句分成短字詞

Let’s go to your sides and get started.

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. According to the conversation, what are the students going to do for the P.E. Lesson?

(A) Swimming

(B) Basketball

(C) Dodgeball

(D) Racing

2. According to the conversation, who are the captains of the two sides?

(A) John and Mick.

(B) Jay and Fred.

(C) Helen and Luke.

(D) Mary and John.

解答:

1. (C) 2. (D)

動手做做看

Let’s go/to your sides/and get started.