會考生活英語／【校園篇】體育課打躲避球

張哲溢從小成績全班倒數，長大後當老師、看著不擅長念書的孩子，就想到以前的自己。他常鼓勵學生：「考試成績好，代表你學得快；成績不好也沒關係，表示你學得稍微慢一點，但終究一定學得會。」

2023-10-04 15:52