會考生活英語／【校園篇】學校訂定學生服裝規定

★ 單字

1. uniform [ˋjunə͵fɔrm] (n.)制服 國中基礎1200字 2. natural [ˋnætʃərəl] (adj.)不自然的 國中挑戰800字 3. Choice [tʃɔɪs] (n.)選擇 國中基礎1200字 4. Sports [spɔrts] (adj.)運動的 國中基礎1200字 5. Earrings [ˋɪr͵rɪŋs] (n.)耳環 國中挑戰800字

★ 實用字詞

1. take off 脫掉 2. upon Ving 即刻 3. un+natural+ly 不+自然的+(副詞)

Notice to Student about Dressing.

學生著裝注意事項。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

All hats/are to be taken off/upon entering the building.

所有帽子/都必須脫掉/進入大樓時。

動手做做看:將長句分成短字詞

Students should wear the school uniform daily.

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. According to the notice, when should students take off their hats in school?

(A) Upon entering the building.

(B) Upon entering the school.

(C) After 12 p.m.

(D) All the time.

2. According to the notice, what kind of footwear students can wear?

(Multiple answers多個答案)

(A) Boots.

(B) Sports shoes.

(C) Dress shoes.

(D) Slippers.

解答:

1. (A) 2. (B,C)

動手做做看

Students/should wear/the school uniform/daily.