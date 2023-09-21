快訊

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

我與素養的距離／認識氣旋與反氣旋

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

中秋節即將到來，大家最關心的就是連假的天氣了，會不會有颱風攪局，影響出遊與烤肉，而你知道颱風是怎麼一回事嗎？（颱風typhoon）就是熱帶氣旋，是西太平洋地區對於強烈熱帶氣旋的一種稱呼，對應的北大西洋則稱為「颶風」（hurricane）。現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你什麼是氣旋（反氣旋）吧！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會1上（108新綱）適用112學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10363

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

學霸 颱風 颶風 升學 素養 108課綱 力宇教育

相關新聞

圖表看時事／本土登革熱估下周病例破萬 圖解症狀、篩檢方式

「醫師，我頭痛發燒，可能得了登革熱，要抽血檢驗。」本土登革熱病例超過九千例，確診者幾乎都住台南，市內幾家大型醫院急診室湧現人潮，其中不少民眾要求抽血，場面混亂；一名急診醫師向聯合報求救，該院每天通報數

我與素養的距離／認識氣旋與反氣旋

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物...

國中數學／生活中的多項式

好多人說「多項式在生活中用不到呀！」、「太抽象了吧！」，讓我們大聲回答生活中與多項式相關的事物有哪些...

圖表看時事／沒老師又沒學生… 盤點偏教條例6條未落實條文

當都會的明星學校為搶入學的超額小一新生進行「優先入學資格審查」時，屬「特偏學校」的花蓮縣舞鶴國小早在開學半年前就超前部署「搶學生」。教導主任余晨慧跟著校長下班後在村子逡巡，手上拿著戶口資料，敲著「家有學童初長成」人家的大門。

會考生活英語／【學校篇】學生訂餐價格資訊

★ 單字 1. offer [ˋɔfɚ] (v.) 提供 國中挑戰800字 2. elementary school [͵ɛləˋmɛntərɪ] [skul] (n.) 小學 國中基礎120

108課綱上路4年學生怎麼看？問卷：近7成對學習歷程有疑問

在IG經營學習帳號「study.lan」的阿瀾，是文華高中高三學生。他蒐集200多所學校、700多位學生的問卷，統計分析出1萬多字「學生對108課綱的想法與疑問」調查報告，記錄學生最真實的心聲並提出改善建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦