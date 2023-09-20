108課綱上路4年學生怎麼看？問卷：近7成對學習歷程有疑問

在IG經營學習帳號「study.lan」的阿瀾，是文華高中高三學生。他蒐集200多所學校、700多位學生的問卷，統計分析出1萬多字「學生對108課綱的想法與疑問」調查報告，記錄學生最真實的心聲並提出改善建議。

108課綱上路初期，親師生面臨許多的未知和不確定，包括：素養教學、素養命題趨勢，以及學習歷程檔案、大學入學制度等，不免感到焦慮和迷惘；如今4年過去，學生們現在是如何看待108課綱的呢？

在社群平台Instagram經營學習帳號「study.lan」的阿瀾，是台中文華高中高三的學生。從國三開始經營IG，分享讀書過程和學習筆記，擁有1.8萬粉絲、創造超過500萬的觸及量。

高二時針對108課綱，做了一系列貼文，分享自己的學習經驗與高中的課程、活動等，獲得極大迴響。因此也吸引教育部特別專訪他，談如何經營IG「讀書帳」也能做自主學習。

追蹤阿瀾的粉絲大多是高中生，也有些國中生。2年多來，他常收到學生私訊對108課綱的疑問和抱怨，於是興起想要調查、統整學生對108課綱的想法到底為何。「升高三之前不做的話，以後應該也不會做了，」阿瀾說。

今年6、7月，他透過IG和高中生社群等，蒐集了來自全台200多所學校、700多位學生的回覆。而後統計分析出1萬多字「學生對108課綱的想法與疑問」調查報告，記錄學生最真實的心聲並提出改善建議。

不知道學習歷程怎麼做，教授怎麼看？

「在108課綱中，感到疑惑或是有需要幫助的部分是什麼呢？」有近七成（68.7%）學生對於學習歷程怎麼做感到疑惑。其次依序為：自主學習51.3%、108課綱的課本編排方式49.1%、升學制度改變39.6%、素養題目32.6%、探究與實作28.5%，只有8.5%學生回答沒有。

若細究的話，學生對於「學習歷程」的心聲，大致可區分為4種：不知道怎麼做學習歷程的占62%、不知道怎麼做教授才喜歡20%、制度面問題12%、時間方面的問題6%。

不少高中生坦白搞不清楚到底怎麼做學習歷程，「雖然老師說過、但還是很模糊，沒有什麼頭緒。」不清楚怎麼樣做才有幫助，大學面試時教授怎麼看呢？會不會花費大量時間做學習歷程，最後是做無用功？

自主學習若沒方向，淪為睡覺或念書時間

在「自主學習」部分，有59%學生不知道自主學習要做什麼，找不到主題和方向。有學生認為，國中的學習方式很填鴨，升上高中一下子要自主學習，加上很多新事物和課程要適應和學習，十分忙亂。

有學生坦言，在不知道要做什麼的情況下，自主學習就變成滑手機、睡覺或是複習功課的時間。

阿瀾的自主學習經驗是，利用高一下學期、一周2節自主學習時間，自學IG經營、寫文章、做圖文等。他表示，之前經營IG，當貼文成效達不到自己原本預期的話，會失落、檢討自己是不是哪裡做得不夠好。高二以後他慢慢調整心態、看淡數字，就做自己想做的內容就好。他將這段歷程，從怎麼學、怎麼做、遇到哪些困難、如何解決，以及心得，整理成自主學習成果，上傳學習歷程檔案。

希望恢復分科測驗考國、英

在「升學制度改變」部分，大部分學生都認為升學制度過於複雜、不了解制度。今年升大一的學生都建議學弟妹，提早弄清楚各個升學管道，包括：繁星、個人申請、考試分發，不然到了高三要衝刺學測，還要研究升學資訊、哪些校系參採哪些項目和成績，以及弄學習歷程檔案、小論文等，會苦不堪言。

另外，也有不少人抱怨，個人申請一階還是看學測成績，通過篩選後才能進入二階面試，並未減輕考試壓力。尤其是，分科測驗不考國文和英文，對考生來說，簡直是「一次（學測）定生死」。因此，不少人都希望分科測驗恢復考國、英兩科。

關於108課綱的課本編排方式，很多學生認為，課本編排混亂；尤其是歷史課本，以往課本按時間軸編排，改為主題式後，時間軸概念變薄弱。有些學科如數學為螺旋式教學、由淺而深，但隔了一、二年後再學，可能連前面簡單的內容都忘了，導致知識學習碎片化。

建議有更多的學習歷程指引

綜合眾多學生的心聲，這份調查報出提出幾個建議：（一）增加學習歷程的製作指引。問卷調查中，最多學生面臨的問題是，對於學習歷程毫無頭緒與想法、不知道如何製作才好。阿瀾認為，教育部應著墨更多、如何引導學生更了解課綱，尤其是學習歷程的製作、自主學習的探索方向等。

（二）考慮調整課程學習成果上傳的時間限制。有不少學生提到，截止上傳時間多是期末考前後，同時準備考試和學習歷程檔案，實在分身乏術。若能放寬時間限制，對於學生來說無異於是天大好消息。

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文章授權轉載自《未來Family》