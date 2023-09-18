書寫全靠AI？高中師實測ChatGPT驚豔 學生養成「核心價值」不怕被淘汰

當ChatGPT掀起AI熱潮，很多人擔心文字或藝術創作者會在AI革命後被淘汰，而這波AI浪潮帶給創作者的，是前進的方向，抑或是書寫將被機器人取代的殘酷真相？

有些人取笑ChatGPT產出來的東西根本不能使用，也有人悲觀地認為，書寫者即將被讀寫機器人取代。AI與創作之間的關係眾說紛紜，我們不應盲目地追隨意見領袖的看法，因為真相不一定跟多數人站在同一邊！也不該極端地護守過往的慣性思維，反而要常常問問自己：「到底要怎麼做，我們寫出來的作品才能不被AI取代？」

以我使用ChatGPT的經驗，初始，很驚豔它的讀寫優勢：作品產出的速度極快，效率令人咋舌，這讓需要慢慢醞釀靈感的我望塵莫及。同時，它嚴謹的寫作邏輯，讓文章段落架構清晰分明，並且善用句子的「邏輯詞」，保持文句簡潔的流暢性，讀者能夠一目了然地理解其訴求的理念。

加上它善於進行歸納分類，設定寫作風格、敘說語氣和修辭技巧，指令可以根據提問者隨時調整變動。你若能下達精準的概念與關鍵詞，它會做出正、反論點的比較，具體、抽象事例的對比，同質觀念的層層類比。

ChatGPT扮演的角色比較像「友善的代筆者」，當你給出文本類型（如：散文、新詩、小說、傳記、報導、讀書報告、主題專案、計畫等等），ChatGPT都可以快速地幫助你完成「基本款」的成品。我進一步發現：它也善長扮演「腦力激盪者」，可以立即援引相關資訊、資料，讓你能快速掌握某些統計數據，做出概括性的判讀、理解。看到這裡，你可能會心灰了，我還要繼續創作下去嗎？新聞書寫、專業文件、故事創作是不是都交給AI機器人去處理就好？未來，寫作者是不是會變成一個可能消失的工作？

在課堂AI書寫的實驗式操作，我會讓學生針對寫作主題，進行提問的準備。

示意圖／Ingimage

每個小組設計一個個聚焦的關鍵詞禁行提問，將有效促使ChatGPT寫出精準有料的文章。再從ChatGPT輸出的文章，進行紅點大賞的票選，選出一篇班級給分最高的範文，再進行小組改寫活動。

例如：這篇文章的每段段旨是否有扣準題旨？寫作的邏輯是拉準立意的核心？內容所援引的例證是否真實可信？全篇論述是否具備正、反例證，並進行主要論點的有效說服？同時，各小組是否可以類舉自身經驗，進行事證的替換，強化觀點的論辯性與新鮮感，抑或是生活情感的連結，產生書寫的共情與共感。

讓ChatGPT完成的文章，在學生進行解構、重構之後，加以結合時事或是自然五感的事例，讓文章的完成度更事半功倍，也讓學生不再畏懼寫作的「從無到有」的歷程，有了ChatGPT這位神隊友，他們可以慢慢累積寫作的素材，精進自己的寫作技巧，讓寫作的門檻降低，同時，也讓書寫變成他的日常。

但，AI時代創作者存在的價值，在於「專業思維」的累積，藉由生活的親身體驗，讓創意不斷的在作品與讀者迸發出共鳴，跟隨他／她的年紀漸長，隨著時代潮流，持續寫出新穎的題材，並非只是某些素材、事件、概念的拼湊，抑或是書寫風格的複製而已。

當我們越來越依賴AI與懶人包，雖然知識的理解變得既輕鬆又簡單易懂，但這是否也意味著：我們逐漸失去全盤理解知識全貌的可能，甚至，更容易落入一個「集體錯覺」的陷阱，失去獨立思考的機會。

從過去改變人類命運的智者身上，我們可以歸納出他們的人格特質多為在深思熟慮之後，大膽提出迥異於他人的看法，引導人類走上全新的躍進道路，蘇格拉底是，哥白尼、伽利略也是。即便當時他們引起反對者激烈的爭議，歷史卻證明他們的選擇和帶給後世的價值，彌足珍貴。

這或許是人類絕不會被機器人取代的重要原因，我們捍衛的是世間的真理，是勇於承擔異見的勇氣，是寧願失敗也不願屈服的人生價值。

AI來了，我們處於創作最壞的時代，也是最好的時代，創作者憑藉「雖千萬人吾往矣」的勇氣和智慧，有機會為下一代留下我們這代人「心嚮往之」的書寫態度和社會觀察，讓讀者為之廢寢忘食又愛不釋手。