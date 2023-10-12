寫作教室／善用「這2字」創造記憶點 會考作文裡的亮點句（下）

延續上周〈會考作文裡的亮點句（上）〉所述，「亮點句」最主要的任務就在於留給讀者深刻或陌生化的印象，成為作文的「記憶點」。

事實上，改多了學生的作文之後，便可發現「平鋪直敘」的文章還是占了大部分，「觀點」一般，「溫度」常溫，改完後我常常回憶不起來這篇的「亮點」是什麼？但能讓我眼睛為之一亮者，不少是那些懂得運用譬喻，透過「虛實互換」來創造亮點句的文章。簡單來講，「亮點句」可以是你文章裡的北極星，指引讀者挖掘亮點、發出讚嘆的記憶點。

什麼叫做「虛實互換」？簡單來說，就是抽象的概念，可以用具象的東西來表達，讓讀者能更快速理解這個概念，其實這也是詩歌的表達技巧。舉例來說，你如何形容你的開心、痛苦、難過、孤獨及悲傷？你的悲傷到底是小悲、中悲還是大悲？我目前看過形容「孤獨」最令人印象深刻的三行詩，是詩人羅智成所寫：

我的孤獨就好像 和十萬個陌生人 露宿在雨泥濘的曠野（節錄自《光之書》）

這首三行詩，藉由畫面感與陌生化的效果，精準的傳達詩人抽象的孤獨的感受。如果，這把它擺進去文章裡，所呈現出的效果，就是「亮點句」。

換言之，這樣的亮點句不必多也不宜多，但它足以發揮文章中最關鍵作用，並會有收束整段或呼應整篇的作用，更重要的是「差異化」特色會出來，你的文章就是長得跟大部分的人不一樣。

其實，想要強化自己「虛實互換」的功力，絕對是需要平常多加練習的，而且不要怕譬喻失敗，因為成功的譬喻必定來自於無數次的失敗，但只要成功一次就足以使用百回。推薦大家多使用羅智成詩中的句型，「○○就像○○」，因為「就像」是個好東西。舉例來說，你認為失敗、憂愁、挫折、夢想就像什麼呢？或許，再輕鬆一點，你認為薩諾斯的下巴就像什麼呢？我認為他的下巴，是他這個人最重要的「亮點」特色了。

那，你及你的文章的呢？