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好讀周報／面對沒品觀光客各國出擊 要求簽生態公約反制
文／編譯周辰陽
世界各地今夏頻頻傳出觀光客行為不檢新聞，包括喝醉的美國遊客困在艾菲爾鐵塔、京都古寺和羅馬競技場被遊客刻字等，感覺這個夏天充斥不良遊客。不過，其實各國古蹟充斥上千年的到此一遊刻字，顯示從古到今都有不守規矩的遊客。不過遊客不見得總是令人討厭，日本京都就因為一名大名鼎鼎的遊客，逃過原子彈轟炸風險。
●奧本海默台詞 遊客救了京都
旅行的美妙之處在於，親自參訪後，會讓人們更真心關切、更傾向於協助保護，至少不會動手摧毀。最近上映電影《奧本海默》就用一個難忘情節尖銳地指出這一點：美國戰爭部長史汀生（Henry Stimson）刻意把京都從原子彈轟炸目標名單刪去。
京都是日本古都，有眾多寺廟與神社，太過珍貴而不能破壞。史汀生說他知道這一點，因為他曾在京都度蜜月。這是《奧本海默》裡一句引人發笑的台詞，透露的訊息卻是實實在在：我們不會傷害我們珍惜的事物。同時，許多國家已採取了主動做法。
●荷蘭「走開」廣告 警告爛醉遊客
例如峇里島與冰島等旅遊熱門景點現在正式要求遊客承諾，在參訪時尊重他們的文化與環境，帛琉則規定抵達時簽署生態諾言。
其他足以登上「夢想清單」的必訪景點也在增加監管，像澳洲要求遊客不能再攀登「烏魯魯巨岩」（Uluru），因為此地是原住民聖地。阿姆斯特丹也推出針對年輕英國男子的「走開」廣告活動，警告爛醉、嗑藥或因反社會行為闖禍，就會面臨罰款與留下前科等後果。
席格讚賞這些更嚴格的指導原則，以及她眼中旅人愈來愈意識到問題的現象。她指出，網友會特意展示旅遊熱門景點常見的人群與混亂，這些往往是網紅完美照片所遺漏的真相。這些做法，會讓全球的寶藏將更安全一點。
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