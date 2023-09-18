好讀周報／今夏不良旅客充斥 報復性旅遊帶來報復性破壞

文／編譯周辰陽

世界各地今夏頻頻傳出觀光客行為不檢新聞，包括喝醉的美國遊客困在艾菲爾鐵塔、京都古寺和羅馬競技場被遊客刻字等，感覺這個夏天充斥不良遊客。不過，其實各國古蹟充斥上千年的到此一遊刻字，顯示從古到今都有不守規矩的遊客。

從義大利龐貝城到埃及金字塔，世上一些最著名的人造奇觀都被古代觀光客刻字，弄得傷痕累累。包括哥倫布（Christopher Columbus）與柯帝茲（Hernan Cortes）等探險家，全世界眾多「最偉大」旅人的行為最為糟糕。

倫敦格林威治大學旅遊與活動講師席格指出，18與19世紀，英國貴族踏上歐洲壯遊時，四處貶低跟藐視當地人事物，根本司空見慣。

兩名英國觀光客6月23日在羅馬競技場石磚牆上刻名字。（圖／YouTube）

●譴責粗魯旅人 集體憤怒上升

今年夏天的不同之處在於，我們正不斷聽聞惡劣旅人的消息，這最終可能是一件好事。因為每傳來令人非常難堪、聽不進他人規勸或單純就是不敬行為的新聞報導，集體的憤怒似乎正在上升，大家都在譴責不良遊客。

這種愈來愈重視粗魯旅人的現象，可能是一種社會自覺運動的進展。但專家認為，多種因素的結合和眾人的關注，可能助長這類海外不良行為。

●社群助長劣行 也成開嗆工具

席格表示，不同於往年，當今許多旅人正在社群媒體爭搶網友點讚與觀看，「為了他們的IG或TikTok動態，人們正退回到更極端的行動」。諷刺的是，網友也利用廣受觀迎的「Passenger Shaming」等社群媒體帳號，對不當與無禮行為開嗆。

雪梨科技大學（UTS）兼任研究員比爾曼（David Beirman）指出，2019年有近15億人赴國外旅遊。隨著旅行人次現在飆升至新冠疫情以來的最高，有些遊客將不可避免認為，可以「在峇里島的寺廟前方裸體擺拍、在伊斯蘭聖地喝醉、在納粹集中營前面跳舞」。

專家指出，當今許多旅人為了在社群媒體爭搶網友點讚與觀看，「正退回到更極端的行動」。（圖／X平台）

●夏威夷傷心地 遊客正在游泳

Podcast「How Can I Help？」主持人薩爾茲（Gail Saltz）發現，還有其他因素在發揮作用，包括經歷多年新冠封鎖與焦慮之後的「報復性旅遊」。她說，「人們有著這種感覺，我現在可以做（封城期間）不可以做的事情，而且我肯定可以做這些事情，這樣才算公平。他們有一種心態，認為到國外旅遊是一場盛大的派對，可以為所欲為」。

對於人們在古蹟刻上自己名字這類事件似乎在增加，薩爾茲並不感到特別意外，「他們覺得，這是一個讓自己名垂千古的機會」。

然而，今年夏季的旅客丟人新聞或許提供了改變的機會，每傳出新的罪行，都在提醒國際旅行是種特權，最近也沒有哪個地方比夏威夷更能彰顯此事。

夏威夷茂宜島是最受美國人歡迎的旅遊景點之一，但美國現代史上最致命野火毀滅島上部分區域之際，仍有數千名旅客照樣飛來。一位當地人就向BBC表示，這些遊客正在「當地人3天前死掉的同一片海域」游泳。