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國中國文／淺談文學名著──水滸傳
所謂四大名著是指古典章回小說《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》及《紅樓夢》。
天下三分、唐僧西天取經以及梁山聚義等故事民間傳播極廣，說書、講古、戲曲、書籍作品相互影響，後由士人去蕪存菁編寫成冊並流傳至今。時至今日，仍常被改編成各類影劇、動漫或設計遊戲等。唯《紅樓夢》並非源於古時話本、故事，為獨創新作。
之前我們已概略介紹過《三國演義》，這次就來談談《水滸傳》。《水滸傳》是首部以白話文寫成的章回小說，開創白話章回小說的先河。相傳為施耐庵所作，主要敘述宋末大盜宋江等一百零八條好漢嘯聚山東梁山泊，後被政府招安、東征西討的故事。
大家熟知的打虎英雄武松，勇武有力，行經景陽崗，徒手打死危害百姓的猛虎，而他正是一百零八條好漢中的一員。現在就讓我們跟著吳桐老師認識《水滸傳》這部文學經典作品吧！
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