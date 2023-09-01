英語解憂室／國中英語三上被動語態的用法
國三上的課程中的「被動語態」的用法，在國中會考是常考文法之一，同學一定得了解清楚。被動語態大多以「物」當主詞，接著找出be 動詞與 p.p.，就能夠從選擇題中找到答案。但是...有些動詞不能使用被動語態的喔！
除了國三課程的基本被動語態的了解外，Yvonne老師在國中英語會考總複習課程中，還特別整理所有時態的被動語態用法，如：簡單式、進行式、完成式及助動詞外，更介紹了使役動詞及感官動詞的被動語態用法，統整介紹所有文法重點，讓國三生在總複習階段能夠全面性理解，也能夠在升高中前打好英文先修基礎，輕鬆銜接高中英文課程！
延伸資訊
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