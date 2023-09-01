國際小學堂／暖化引發「藻華」 危及動物健康

隨著全球暖化持續，海水溫度料將不斷升高，不只會衝擊人類活動，恐也會危害海洋生態。科學家指出，海溫上升可能威脅魚類生存、迫使其遷徙，以及引發珍貴的珊瑚白化死亡，另也可能加速海中微生物繁殖，引發有害的「藻華（algae bloom）」現象，危及動物和食用受汙染海鮮的人類健康。

逃離較暖海水 魚類被迫遷徙

美媒ＣＮＢＣ指出，魚群生存仰賴環境維持特定溫度。德國赫姆霍茲海洋研究中心資深學者弗羅斯解釋，各魚種皆有偏好及不適生存的溫度，若海溫迫近容忍上限，將妨害其生長和繁殖，而一旦水溫超過生存容許範圍，魚類就會死亡。

專家指出，較暖海水的含氧量較少，然而魚類生存在暖水時，需要更多氧氣進行新陳代謝，食物需求也會增加，而當海水暖化時，生態系統會改變，獵物數量可能不足，這也是近期阿拉斯加大頭鱈數量崩落的原因。

為逃離較暖海水，魚類可能遷徙到較冷水域。加拿大卑詩大學海洋暨漁業研究所教授鮑里說，現今佛州外海棲息的魚類將可在紐約州鄰近發現，紐約外海魚類則將北遷至加國諾瓦斯科細亞省鄰近；現已觀察到多項遷徙的個案。

除了魚類受威脅，珊瑚生態也受海溫上升衝擊。美國佛州非營利組織「珊瑚復育基金會」透過將珊瑚從海中移居到陸上水族箱來保護生態。該基金會七月廿日訪視當地寬邊帽礁復育點時，就發現該區珊瑚已大量死亡，另有其他地點受創嚴重。

專家表示，珊瑚適居水溫約在攝氏廿二度至廿九度，可短期忍受超出範圍的水溫，但佛州外海海水高溫已造成珊瑚大量白化。雖然珊瑚白化後仍可能復原存活，但會相當衰弱，而在近期熱浪中，不乏珊瑚徹底死亡的案例傳出。

珊瑚白化死亡／若海水溫度持續暖化，將導致珊瑚白化甚至死亡。圖為二○一九年美屬維京群島外海的白化珊瑚。（路透）

藻華汙染海鮮 人類食用受害

相較魚類和珊瑚，嗜熱海中微生物可能得力於海溫上升而大量繁衍，但這可能進而衍生矽藻或渦鞭藻等藻類引發的「藻華」現象，人類或動物接觸這類藻華都可能致病。

人類食用被藻華汙染的海鮮後也恐受害。美國疾病防治中心指出，致病嚴重的程度取決於藻華種類與接觸的時間長短。