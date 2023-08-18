國際小學堂／近選舉、防聖嬰 印度力壓國內糧價

隨著印度北方省分農產受天候衝擊，國內食物漲價且通膨升溫，當局已下令禁止非「印度香米」類的稻米出口。由於不久後將有地方選舉，明年更預計舉行國會大選，印度政府有控制當前物價上漲的壓力，另有專家分析，此舉亦可能是放眼聖嬰現象將使未來南方稻米產量減少，所做的預防措施。

豪雨致災 印度農損慘

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，印度受到豪雨影響致使農作受損，過去一年來國內米價漲幅已逾百分之十一。去年二月，俄烏戰爭爆發後一度使國際食物價格飆升，而雖然當前國際因素的影響趨緩，惡劣天候卻使北方諸省農產受創，從而導致番茄、洋蔥等許多農作價格激增。

光是五月至六月，印度蔬菜價格就已躍升一成二，加劇人民日漸沉重的生計負擔。六月，通貨膨脹率受食物漲價影響，超過預期增至百分之四點八。

當局對於近一年食物價格膨脹，料也備感壓力：一系列省級選舉數月內將登場，而明年預計就要國會改選，因此當前人民生計問題儼然是政府一大挑戰。

另外，印度農業政策專家夏瑪指出，當局正在為了未來可預期的糧食減產做超前部署。夏瑪認為，聖嬰現象的氣候模式將於今年稍晚發酵，印度南方種稻地區恐怕會面臨雨量不足，為此「政府正在採取一種非常預防性的方法」。

限制出口 稻農收入減

然而禁令實施後，或許也會影響農民收入。雖然印度消費者事務部宣布禁令的同時指出，這次被禁止出口的非印度香米種類，目前在該國稻米出口量中僅占約四分之一，但對國內農民來說，出口稻米比內銷的獲利更加豐厚。

印度政府表示，農民依然可以出口印度香米等白米，以確保可藉國際市場的有利糧價獲益。除了限制稻米出口，印度也已對小麥和糖的輸出實施限制。

儘管印度並未禁止所有稻米出口，專家仍警告該禁令可能會拉抬全球糧價。英國金融服務公司Hargreaves Lansdown的投資分析與研究主管沃爾指出，預料國際糧價會因此受到不小衝擊。

尤其如今，俄羅斯七月已退出保障烏克蘭穀物從黑海港口安全出口的「黑海穀物協議」，小麥等穀物出口面臨問題，國際糧食供給已備受壓力。