國際小學堂／大陸一手拚綠能 一手擴張燃煤

中國大陸再生能源的裝設領先世界，亦在全球潔淨能源供應鏈扮演要角。矛盾的是，由於考量能源安全和國內政治因素，大陸亦正加強投資碳排可觀的燃煤發電。如今面對席捲北半球的熱浪，大陸為保持冷氣供電穩定，正在增加燃煤發電。也就是說，全球暖化導致大陸更加依賴煤炭。

陸每年燃煤量 高於他國總和

紐約時報報導，大陸溫室氣體排放量在今年前，就已占全球能源相關排放量的近三分之一，超越美國、歐洲和日本總和。煤是大陸主要燃料源，每年燃煤量高於世界其他國家總和；今年六月，大陸燃煤發電量更較去年同期增加一成四。

大陸煤用量增加，得力於過去兩年大規模擴張煤礦採集，並建造更多燃煤電廠。大陸地下煤炭蘊藏豐富，在官員眼裡，煤炭是確保能源供應來自國內、保障能源安全的一大關鍵。

大陸國家能源局局長章建華今年稍早指出，煤炭是能源結構的「壓艙石」。

大陸國家主席習近平二○二一年四月曾說，將以二○二五年為期「嚴格控制煤電項目，嚴格控制煤炭消費增長」，並在其後五年逐漸降低煤炭消耗。他在二○二一年九月曾宣布，將不再與其他國家簽訂新建海外煤電項目合約。

但同年九月下旬，炎熱天氣使供電吃緊，大陸東南沿海地區輪流限停電，更有一間化工廠因突然停電而爆炸，數十名工人受傷，相關意外促使大陸增加煤炭開採並增建燃煤電廠。去年，眼見俄烏戰爭爆發後，俄國停止向歐洲供應能源，北京更將煤炭當作國家能源安全核心。

大陸河北黃驊市一處煤炭集散港。（路透）

從地下開採煤 釋出溫室氣體

其他能源方面，大陸進口石油和天然氣主要仰賴海運，而航路需經過美國、印度控制的海域，皆為地緣政治對手。核能方面，二○一一年福島核災後，大陸已將核電廠建設限制在幾處沿海地點。

研究機構「全球能源監測組織」指出，截至今年一月，處於規劃、批准和建設等階段的大陸燃煤發電廠逾三百座，占全球開發中燃煤發電量三分之二，也引起環保人士疑慮。北京環團「公眾與環境研究中心」主任馬軍說，建設過剩的煤電設施將拉高整體能源成本。

大陸開採煤炭方式也構成問題。相較他國，大陸煤炭較多是從地下開採，常伴隨大量甲烷釋出。甲烷是強力溫室氣體，造成暖化的能力是二氧化碳的廿至八十倍。大陸物理學家估計，該國甲烷排放量有約二成五來自國內十萬多處煤礦採集地，其中多是荒廢已久的小礦坑。

生產綠能地區 通常位於西部

雖然大陸加強建設煤電，在太陽能和風能卻也領先世界。根據總部位於阿聯的政府間組織「國際再生能源總署」資料，大陸裝設的太陽能、風力發電容量分別是美國三點五、二點六倍，地點通常是在人口稀疏的西部、西北部，全年大多晴朗多風。

但這些生產再生能源的地區，遠離人口聚集、電力需求量高的沿海省分。若欲將大量太陽能、風力發電輸送到沿海，需要透過超高壓輸電線。目前大陸建造的超高壓輸電線總長，勝過全球其他國家總和。

大陸若想降低對煤的依賴，尚有另一項有利因素：房地市場衰退。大陸房價正在下跌，原因是近年過度大興土木，導致大量公寓閒置。

上半年，當地開發商開工的公寓數較去年同期減少近二成五，而提供建材的鋼鐵、水泥和玻璃工廠正是用電大戶。

但即使房市趨冷，預料仍難以扭轉大陸近年對煤炭的大量投資。獨立研究機構「牛津能源研究所」中國能源研究主任邁丹指出，大陸增加投資煤炭，意味應對氣候變遷很難達成遠大目標，也讓全球制定更嚴格減碳時間表時，面對更複雜局面。