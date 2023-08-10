會考生活英語／【校園篇】「感肌12」新體驗

在孩子的成長過程中，國中三年首度面臨升學壓力、加上青春期風暴，可說是最容易出現「亂流」的階段，對父母來說也是一大考驗，若想陪伴孩子安度這段時光，父母本身也得升級再進化。

2023-08-09 15:16