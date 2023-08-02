6姊妹全念第一志願 洪蘭：爸爸是最重要老師 他教會我們3件事

但凡見到洪蘭的人，總會喚她一聲「老師」，這不只是禮貌，還帶著些真心的崇敬。

在學術圈，她地位崇高，自美國取得實驗心理學博士後返台，曾於中正、陽明與北醫等校任教，還是中央大學認知神經科學研究所創所所長。

不僅帶出許多優秀學生，研究成果斐然，洪蘭還長年投入教育推廣，辛勤筆耕，譯作與著作合計近百本，也持續親赴各地演講，光是全台各地的中小學，她就去過1500所。

76歲的她，早已可以閒雲野鶴，但仍每天行程滿檔，樂於當個知識傳教士，「這大概像我爸吧！他到臨走前的那天，還在醫院的病床上工作、看稿子，父母對孩子的影響，很深的。」在接受《未來family》採訪時，洪蘭這麼說。

儘管父親離世多年，仍記得他說過的話

看過洪蘭文章或聽過洪蘭演講的人，多少都會注意到，她最常援引的素材，除了腦科學的研究外，就是「我爸爸說」。

「我爸爸說，要多看小說，才能瞭解人生百態；他還說，不要以為成績好就是有智慧，知識可以幫助謀生，但人生還是得有智慧…」

「我爸爸說，要晚食以肉，安步當車，如果能把物質慾望壓低，就不會為了享樂而出賣靈魂，可以去做自己真正想做的事情！」

「我爸爸說，人要學會不抱怨，下雨了，就把傘打開，別浪費時間抱怨『為什麼下雨？』」

父親都已經離世20多年了，怎麼還記得這麼多「我爸爸說」呢？洪蘭漾起笑意，柔聲答道，父親真的教了她很多事，而且，在六姊妹中，就屬她最像父親了，外表、個性、行事風格，全都像。

洪蘭生在民國36年，兒時生活單純樸實

「我生在民國36年，我小時候啊，社會說好聽是『純樸』，說難聽是『窮』；晚上吃完飯後，大家就會拿扇子外出乘涼，因為那時沒有電視、也沒冷氣，就連電風扇都很少，電很貴的。」

洪蘭回想，乘涼時，總是大人聊天、小孩聽，偶爾，父親會帶她到螢橋底下聽人說書，付五毛錢，就能有杯茶喝、有躺椅歇腿。

很多東西就是這樣學來的，比方說，她曾聽過「趙匡胤千里送京娘」的故事，知道趙匡胤因為有義氣、講信用，眾人信服，所以能做皇帝；也聽過「季札掛劍」，談吳國公子季札一諾千金，即便朋友已過世，仍把原本要送朋友的寶劍掛在其墓旁。

她還記得，自己聽到這故事時，雖然感動，卻也疑惑，擔心寶劍被盜走，「我爸就說，季札掛劍，重點不在劍最終如何，而是在他實現了自己的諾言。」

聽說書、聽大人聊天，自然養成正確價值觀

民間故事、歷史典故聽多了，忠孝節義這類做人的道理，自然懂些。早慧的洪蘭，不僅聽說書有收穫，連聽大人閒聊，也能有所得，例如，她曾聽父母跟鄰居們聊到，當年逃難時，得把黃金縫在冬衣中才安全，印象很深，後來赴美求學時，她便特別留意財不露白。

又比方說，父親常提及要用「錢尾」、不能用「錢頭」，「意思就是說，假如你有92元，那只能用2元，不能用90元，要存起來，或拿去投資，我還記得，當時我立刻問他說，如果有192元呢？我爸回我說，還是用2元！」洪蘭笑說。

她長大後，也真的挺量入為出，並且漸漸明白，父親要她別浪費、別亂花錢、要好好理財，並非小氣或俗氣，而是希望她別受制於金錢，能不為五斗米折腰，達到無欲則剛、真正自由的境界。

父親重視品德，也強調自律，今日事今日畢

如果說「品德」是父親教會洪蘭的、最重要的第一件事，那麼第二件事，便是「自律」。

洪蘭家中有六姊妹，六人全是北一女、台大，而且三個博士、三個碩士，說是學霸家族，也不為過，每當有人好奇，家中是怎麼教出她們六姊妹的，她總說，應該是因為父親的身教吧！

她回憶，以前大家的生活很單純，除了外出上班上學之外，其他時間大多在家，父母跟孩子關係是很緊密的，「我們看著爸爸認真賺錢、媽媽認真持家，自己當然也會把份內事做好，這就是身教的力量。」

當時，家中只有一張桌子，即使一人坐一邊，也只能坐四個人，所以六姊妹寫作業的速度都很快，以免佔用桌面太久，若是寫完了，要複習功課，就把書拿著站旁邊看。

熱愛閱讀，從古書到報紙，「只要有字就看」

閒暇時，父親總在看書，姊妹們也耳濡目染，最常讀《古文觀止》，「那時書不像現在那麼多，我非常渴望閱讀，連報紙上的『警告逃妻』、『學生證遺失作廢』之類的告示，都會去看。」父親還會帶著大家寫書法、練字。

為了省電費，全家都很早睡早起，總是五點多就起床。起床後，父親會要大家把今天該做的事，全寫在日記本上，到了晚上睡覺前，再把已經做完的事情畫掉，倘若沒做完的事，便列入明天的待辦事項中。

「我爸爸原本是法官，後來才出來做律師，在當法官時，公家薪水很低，他每天回家吃晚飯後，會去東吳大學兼課，再回到家時，常常已經十點多，我們全都睡了，但他一定會看我們的日記。」

就這樣，六姊妹養成了今日事、今日畢的好習慣，直至今日，洪蘭仍會每天列出待辦事項，也因此，她從不拖延工作、從不遲交稿件，是出了名的自律。

照顧手足、分擔家務，日常生活中學會負責

洪家六姊妹都考上北一女和台大，還有另一個很現實的原因，就是家裡沒辦法供她們讀私立學校，父親早早就言明，想讀書，只能讀公立的，當時公校也不多，只得拚命備考。

難得的是，這六姊妹不只會讀書，也會幫忙家中的事情如撿菜、煮飯、洗晾衣服等等，「那時什麼都得動手做，我們看到媽媽整天忙得團團轉，很自然的就會一起分攤家務。」

她回想，以前買來的菜，都是帶根、有土的，光是折掉菜根、挑出要吃的部分，就很費時，燒飯還要點煤球，等到自己長大些，才開始有煤氣能用；洗衣、晾衣也是大工程，不像現在都有機器代勞。

家中手足多，大的自然要帶小的，「我排行老二，比小妹大七歲，我還記得，她才三、四個月大時，都是我在揹她，有一次，我揹著她在家門外玩跳房子，結果，揹帶沒綁緊，她掉下來了，我嚇到了，很怕她死掉…」談起這段過往，洪蘭仍餘悸猶存，幸好，小妹沒事。

父母對孩子不必有罪惡感，盡心盡力就好

兒時養成的一切，讓洪蘭後來出國求學，乃至於結婚生子後，一直都把自己的生活打點得很好，她也向來主張，大人要放手，孩子能做的事情就讓他自己做，才能慢慢長出生活的能力，無形之中，也能學會為自己負責。

有意思的是，在那個年代，父母總是在忙，無暇思考教養之道，親子關係卻不會疏遠，洪蘭認為，關鍵就在朝夕相處時，大人自然的言傳身教、人生智慧，會讓孩子不知不覺就吸收了。

「這『不知不覺』給的東西，最有效，如果你為了要教孩子，特地把他叫來訓話，那還真的一點用也沒有，孩子耳朵馬上就關起來了。」

相較之下，現在的父母生得少，也很關注教養議題，卻常有罪惡感、焦慮感，擔心自己沒顧好孩子，洪蘭直言，並不必這麼想，只要盡心盡力了，就是好父母，而父母該教給孩子的，其實是最本質性的東西，那就是做人與做事。

原唸法律，因興趣與熱情，改讀實驗心理學

父親對洪蘭的影響，除了品德與自律，還有「熱情」。

「我爸平日雖然省吃儉用，但有件事卻是花錢不手軟，就是辦《刑事法雜誌》。以前都說，要害一個人，就叫他去辦雜誌，因為絕對虧錢！我爸每年都投好多錢在這本雜誌，出錢還出力，連他最後在醫院病床上，都在校對稿子…」

洪蘭坦言，以前母親只要提到這本雜誌，就很生氣，因為實在佔據父親太多時間、也太花錢了，但父親仍堅持到底，盼能為促進法治貢獻心力，這就是父親的熱情所在。

原本，她被期待繼承父親衣缽，讀了台大法律系，但出國讀書後，發現自己真正的興趣在實驗心理學，「那時要改讀其他領域，家裡當然不同意，但我挺像我爸的，我媽不讓他辦雜誌，他還是要辦，家裡不讓我讀這個，我還是要讀。」

父親是洪蘭生命中最初、也最重要的老師

毅然決然轉換跑道至今已50多年，洪蘭仍致力於腦科學的研究，也投身在相關知識於教育的應用和推廣，憑藉的正是一股熱情。

就連在終身大事上，洪蘭也忠於自我。當年，她在美國嫁給曾志朗時，父母很不諒解，還一度斷她金源，整整五年不與她連絡，時間久了，才慢慢接受此事，「我爸做事情，都不太聽別人講什麼，只聽自己的，我也是。」洪蘭笑稱。

儘管談起父親的影響，都是很正面、很有教育意義的，但洪蘭與父親之間，還是有些小秘密，「我爸一直以來都有糖尿病、心臟病、高血壓，我媽為了他的身體好，很嚴格控制飲食，給他吃的都是無糖、無油、無鹽的，我爸很跳腳啊，常跟我抱怨，總說我媽把他當兔子養…」

洪蘭深知，人活著最重要的是要有希望，要能吃自己喜歡的東西，於是便和父親約妥，每天散步來她家，吃兩個她準備的桂花酒釀湯圓，再散步回去，這秘密約定，成了父親晚年時，兩人最甜蜜的時光。

當年和父親一起喝茶、搖扇子的小女孩，長大了，成了眾人的老師，啟發了無數人，而她生命中最初也最重要的老師，無疑是爸爸，總活在她心裡。

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文章授權轉載自《未來Family》