暑假過半還在廢？給中學生的十部Netflix知識型紀錄片 《地球未知檔案》看金字塔、殺手機器人 這部破解消失客機謎團

一般人對於紀錄片的印象，不外乎為沉悶、枯燥、節奏很慢。不過，其實紀錄片的類型很廣，觀眾能盡情挑選自己有興趣的主題觀看，不僅能收穫個領域知識，有時甚至比追劇還過癮喔！今天整理了10部「給中學生的Netflix知識型紀錄片」，相信看完後，一定能讓你大開眼界、獲益良多！

1.《智能社會：進退兩難》

2020年上映的紀錄片電影《智能社會：進退兩難》，一推出就掀起了討論熱潮。這部電影主要在探討社群媒體對現今社會的影響，當中揭開社群軟體背後潛藏的各種問題，也讓觀眾們反思演算法所帶來的成癮副作用。

電影中以訪談形式，訪問各大社群媒體的開發人員和主管，探討他們所擔憂的問題；也採用電影劇情方式，講述社群媒體如何影響青少年的心智與生活。

2.《我們的星球2》

圖／Netflix

《我們的星球》為Netflix上第一部自然與生態紀錄片影集，2019年第一季上架後大受好評，今年6月推出第二季，共4集。影集內容以宏大的視野，帶領觀眾感受地球的自然美景，並檢視氣候變遷如何衝擊地球上的所有生物。

《我們的星球2》介紹眾多動物的遷徙模式，描述牠們為了覓食、繁衍，冒著生命危險展開尋找新家園的旅程。影集帶領觀眾一窺生物世界的奧妙，除了能讓觀眾更加認識地球之外，也能從中思考如何維護這顆星球。

圖／Netflix

今年7月上架的紀錄片系列《地球未知檔案》共有四部，探索人類如何在未知領域冒險與闖蕩。內容涵蓋科學、自然與軍事領域，精彩豐富，讓觀眾開拓視野、解開世界的奧秘。

第一部〈失落的金字塔〉當中，兩位世界知名埃及文物學者，前往熱門考古研究地點薩卡拉，希望能發掘古老的寶藏，跟著兩支團隊一起尋找失落已久的金字塔、在廣大古墓中尋覓未被搜刮的墓穴！

4.《地球未知檔案：殺手機器人》

《地球未知檔案》的第二部〈殺手機器人〉，則帶你認識新型士兵AI機器人，這項研發將改變戰爭的樣貌，機器人甚至有辦法在戰場上自行做決定。《地球未知檔案：殺手機器人》能讓你了解AI機器人可能帶來的影響，以及背後潛在的危險。

5.《地球未知檔案：骸骨洞穴》

〈骸骨洞穴〉為《地球未知檔案》的第三部，古人類學家在南非發現了世上最古老的墓穴，裡面居然埋藏著非人類骨骸，若能證明這種類似人猿、腦容量小的古老生物，有複雜的安葬儀式，將會徹底改變世界所知的人類演化史與起源！

6.《地球未知檔案：宇宙時光機》

《地球未知檔案》的最後一部〈宇宙時光機〉，主要內容為美國太空總署NASA挑戰將韋伯太空望遠鏡，發射到太空中，擴展人類觀看太空的視野。《地球未知檔案：宇宙時光機》獨家取得幕後畫面，帶觀眾一窺這支由工程師和科學家組成的團隊，是如何跨出一大步，拓展人類對宇宙的認識。

7.《MH370 消失的馬航客機》

圖／Netflix

今年上架的紀錄片影集《MH370 消失的馬航客機》，講述2014 年一架載有239 名乘客的班機，在雷達上消失無蹤的懸案。大眾對MH370消失的原因有很多猜測，也找回部分的客機殘骸，但絕大部份的客機殘骸和乘客遺體，仍然下落不明，MH370消失的真相也依舊無人知曉。

影集訪問了MH370乘客家屬、參與搜索行動的科學家、馬航的前代表，並整合MH370消失前後的數據，試圖拼湊出最接近真相的推斷。

8.《未來的》

《未來的》是2022年推出的創新紀錄片影集，在各界專家的幫助下，檢視發展中的科技新趨勢，並透過12集內容，想像各種創新變革的可能性。

未來的日常生活中，科技的影響將會無所不在，不論是養寵物、種室內盆栽、吃東西或是找約會對象的方式，都有可能與現在大不同。此影集將會帶領觀眾探索科技對生活帶來的影響、揭曉令人驚奇的預測，以及未來世代的生活樣貌。

9.《世界小吃：亞洲》

圖／Netflix Asia

2019年上架的《世界小吃：亞洲》共有9集，一集介紹一個亞洲城市的小吃，共走訪了包括曼谷、大阪、首爾、胡志明、新加坡等9個城市，其中還包括了「嘉義」，非常值得一看。

每個城市都會以當地的美食作家作為引言人，把最有故事性的小吃攤放大為該集主角，其他2、3個攤子則作為配角，例如嘉義便以「林聰明砂鍋魚頭」作為主軸。雖然節目中並不會形容口感，也沒有浮誇的試吃表情，但卻依然有無法取代的戲劇性和深度。

《世界小吃》在2020年和2022年也陸續推出拉丁美洲、美國篇，有興趣的觀眾們，趕快跟著《世界小吃》一起暢遊各國、認識當地的小吃文化吧！

《喵星人的奇思妙想》為2022年所推出的紀錄片電影，電影中訪問了許多貓咪專家，從貓咪的身體語言、訓練方式、社交活動、文化差異、與人互動等等的各種角度，數據化貓咪的習性與行為。

電影中，各種研究貓咪秘密的專家將解答許多人心中對貓咪的疑惑，也將告訴觀眾許多關於貓咪的小知識。相信透過這部可愛又迷人的電影，觀眾都能更加了解喵星人！