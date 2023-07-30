寫作教室／會考作文「傳統習俗」入題 以大甲媽為例3方向切入

106年國中會考曾以〈在這樣的傳統習俗裡，我看見……〉為題，希望學生在傳統習俗裡，感受到它所傳遞的情感，或發現它值得保存的內涵，或察覺到它不合時宜的地方，並以個人生活見聞為例，寫下經驗、感受或想法。

在後來公布的佳文中，有以婚喪節慶、原住民祭典、伊斯蘭教齋戒月為題材，也有以傳統冠夫姓為題材，內容包羅萬象。而在寫作策略上，除了描述個人生活經驗之外，還有什麼可以讓文章更加別出心裁呢？

或許可以從深入瞭解傳統習俗內涵開始。我們可以透過閱讀報章雜誌、期刊論文或是相關書籍，來瞭解一項習俗、一種文化。下面即以「大甲媽祖遶境進香」為例：

瞭解生成原因

大甲媽祖遶境進香是由於日治時期政府禁止前往湄洲嶼朝天閣進香與通航港口廢港，後來經由牛販的牽線，而轉往北港朝天宮進香。一般來說，透過進香活動確認廟宇之間的淵源，如大甲媽祖為湄洲媽祖祖廟分靈，所以起初才會前往湄洲進香。而遶境則是巡視轄區，主要用意為替地方驅邪除煞、保佑平安。

了解發展脈絡

大甲媽祖遶境進香路線原是往北港朝天宮進香，但因紀錄片《大甲媽祖回娘家》，民眾誤將回娘家與前往北港朝天宮進香畫上等號而產生誤會，因此1988年改往新港奉天宮遶境進香。此外，因民眾的虔誠信仰而形成的彰化「搶轎」習俗，爭奪靈氣保庇，但漸漸地卻衍生出暴力衝突，形成治安問題。

批判思維

從大甲媽祖進香遶境活動中，可以感受到民眾信仰的虔誠與熱情，但遶境施放的大量鞭炮，製造出來的垃圾，卻也造成環境汙染。此外，活動又與暴力、幫派掛鉤，讓人不免對治安產生疑慮。這些都值得我們思考哪些已不合時宜，哪些需改善。

大家常說：「台灣最美麗的風景是人」，由於人情味濃厚，所以深受國外旅客的讚賞。也因為台灣特殊的歷史背景，孕育出多元的文化內涵。因此不只上述「大甲媽祖遶境進香」，還有許多台灣人文面貌，都值得我們好好了解一番！