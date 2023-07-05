家道中落、剛嫁名門又離婚…她的人生比8點檔離奇：想辦法成為自己人生的編劇

陳珮甄常自嘲是「投胎失敗組」，成長過程曲折坎坷，然而她始終相信：你不能選擇出身，但能活出想要的人生。

陳珮甄的人生，比韓劇還扯，比八點檔還離奇。

這不是誇飾法。她的成長經歷，挺曲折，原本家境優渥，是衣食無憂的小公主，豈料，爸爸經商失敗，犯了票據法、成了通緝犯，從此一蹶不振；伴隨著貧窮而來的，是爸爸家暴、媽媽沉默、親戚冷眼、在校被霸凌…

接下來的情節，如勵志故事般，她寫言情小說，努力賺外快，也憑自己的腦袋考上國立大學，拚到出國交換，回台後進外商，職涯有了亮眼的開場。

然後呢？想辦法找個好人家，就此翻轉人生？確實，她嫁進迪化街名門，生了個孩子，卻離婚收場，淨身出戶。家庭破碎、事業歸零的她，身體還長年出狀況，心臟、眼睛都不好，動過大刀、得過癌症…

「有時候，我自己說著說著，都會想，這是什麼玫瑰瞳鈴眼的劇情啊？」陳珮甄苦笑說。幸好，這如戲人生，迎來了東山再起，這幾年的她，走出離婚陰霾，接回了女兒；也重拾企管顧問專業，自行創業，客戶遍及慈濟、松菸、文策院等；更經營自媒體有成，在網路上頗有聲量，最近還成了作家，出版第一本書。

她這一路堅持著的動力，是想讓女兒知道，人生這齣戲，你不僅僅是個演員，更得想辦法成為編劇。

自嘲「投胎失敗組」，幼時就遭逢家道中落

陳珮甄常說，自己是「投胎失敗組」，這並非玩笑話。「我是台南人，我爸原本開工廠，做藤製家具出口到日本，我還有印象，在我很小很小時，常常會有日本人來，送我好可愛的小玩偶。」

當時，她總穿漂亮衣裳，有玩具火車，有用不完的圖畫紙，還有72色的喜洋洋彩色筆，家中頂樓甚至有座水池，爸爸常拿著相機，幫她拍照…一切美好，在爸爸的工廠跳票後，嘎然而止。

為了躲票據法通緝、逃黑白兩道的債，他們全家連夜跑路，低調住進違建鐵皮屋，賣起豆漿勉強求生存。

被家暴、被霸凌，反激發她讀書證明自己

陳珮甄起初不理解，生活怎能瞬間變調，還羨慕著別人的美麗洋裝和香水橡皮擦，但很快的，她也接受了事實，開始習慣親戚總是冷眼、家裡面總是悶熱、三餐總是陽春、學費總是遲交…

比較難習慣的，是一直有老闆夢、不願向現實低頭的爸爸開始家暴，從呼巴掌，到用皮帶抽、拿水管K，「直到我小五左右，夠高大能還手了，他才停。」媽媽則總是靜默，忙完瑣事後，便坐在角落，為了省電，不開燈，散發出近乎絕望的認命感。

同學的嘲笑跟老師的霸凌，也令人吃不消，陳珮甄只能拚了命的讀書，希望能證明自己；後來她還開始到處投稿、賺稿費，最後發現，寫言情小說最好賺，一本十萬字、稿酬五萬元，對陳家來說，是一大筆錢。

考上國立大學，打三份工拚命賺錢給爸媽

沒傘的孩子跑得快。大學時，陳珮甄考上離家近、又是國立的中山企管，繼續卯起來賺錢，同時打三份工是常態，「我的努力動機，與其說是追求美好未來，不如說是我太害怕了，我永遠忘不了，媽媽在面對生活的困頓時，總是一臉木然地說『沒辦法啊』。」

打工賺的錢，全交給爸媽，她平常總吃學生餐廳的自助餐，點白飯加高麗菜，18元。大三那年，她突然嘴巴張不開，急診之後，才知道自己壓力太大、免疫太差，得了顳顎關節炎，也才明白，原來太拚命，是真會要命的。

生病時，家中仍無法給她生活上的任何支援，爸爸還是在做著當老闆、一夕翻身的白日夢，這讓陳珮甄徹底醒悟，決定從今以後，要把自己放在人生的第一順位，她開始準備考研究所，「這樣自私嗎？我也糾結過，但就如同父母不該為孩子犧牲夢想，孩子也不該成為父母追求自我的祭品。」

圓出國夢、拿下夢幻職缺，身體卻垮掉

因為有著出國夢，她鎖定有交換學程和獎學金的中山人力資源管理所，也順利去了美國華盛頓特區的George Mason University，回台後，歷經半年、無數次面試，終於拿到夢幻職缺，進到全球最大消費品公司P&G寶僑家品。

深耕品牌行銷與管理顧問領域多年後，陳珮甄試著創業、接案，年收數百萬，人生彷彿就此走上康莊大道。但在長期只睡三、五個小時，壓力又大的情況下，她先是卵巢長腫瘤、動了大刀，然後又罹患子宮頸癌，再度手術。

在最脆弱的時刻，一直悉心照料她的前夫求婚了。「我很怕窮，他有家底，我們也很努力；我很怕高大、陽剛的男人，他比我矮，又很和善…」陳珮甄雖猶豫，但又覺得，眼前此人，似乎就是對的人了，於是在34歲時步入婚姻。

嫁入迪化街名門，卻在孩子兩歲半時就離婚

婚後，她開始求子，由於兩邊卵巢都動過手術，她的AMH值只有0.36。AMH值能顯示卵巢卵泡的庫存量，年輕女性的指數落在2到5，停經後的指數則是0。原本不抱期待，結果三個月後竟自然懷上孩子，讓她以為，自己真轉運了。

沒想到，這段婚姻，在孩子兩歲半時就畫上句點。

陳珮甄的前夫出身迪化街名門，婚後她結束自己原本的事業，協助其家族祖厝的活化再運用，卻被家族其他成員解讀為想爭產，而溫和的前夫也沒替她出頭，讓她心寒至極。

原先，她一個人離開，但孩子終究是媽媽的心頭肉，她在事業重新起步後，仍排除萬難接走了女兒。

不怕單親，相信「有愛的地方就是家」

不能委曲求全，給孩子一個完整的家嗎？「我身體不好，對我來說，活著不是理所當然，而是值得感恩的，我想為自己而活；再者，我從小看著我媽妥協、退讓，那太可怕了，我不想讓『忍耐』成為我人生下半場的主題。」

「而且，什麼是『完整的家』呢？就拿我自己來說吧，我缺的從來不是爸爸或媽媽，我缺的是愛，我相信，有愛的地方就是家。」

說來溫馨，但職業婦女的每一天，都是戰鬥，而且陳珮甄單親、女兒又過動，仗更是難打。女兒粗心大意是家常便飯，偶爾也跟同學擦槍走火、動手動腳，陳珮甄已經很習慣一打開Line就看到老師的投訴。

女兒過動難帶，仍耐心陪伴盼漸入佳境

不過，她再怎麼生氣，都不會斥罵女兒，「我會盡量好好跟她說，有時，我真的很難過時，也會在她面前哭，我寧可讓小孩看到我的脆弱，也不願傷害她，因為小時候的我，被傷太深了，我想讓悲劇停在過去。」

理性溝通不若打罵快速見效，很需要耐心。比方說，陳珮甄告訴女兒，再生氣也不能對同學動手，結果，女兒改成就吐別人口水，像羊駝一樣；她只得再好好解釋，這行為也很不禮貌…

又例如，女兒總忘東忘西、丟三落四，陳珮甄就把女兒的待辦事項、需帶物品具體列表，每天睡前提醒一次、送進校門前又提醒一次，「我總告訴自己，她的大腦很特別，她不是故意衝動，也不是故意忘記，我要想辦法幫她、陪她，我要相信情況會愈來愈好。」

人不能選擇出身，但能活出想要的人生

好好對女兒，也要好好對自己。陳珮甄回想，剛開始當單親媽媽時，她太勞心，突然暴瘦五公斤，嚇到後，就有意識的調適、照顧身心，偶爾給自己一點喘息時間，或做點開心的事情犒賞自己，免得孩子還沒好，自己卻先垮掉。

而一路披荊斬棘、奮力走到現在的她，最希望女兒學會什麼呢？「我沒有要她多強、多棒、多學霸，我只想要她知道『你是值得被愛的』，不論以後碰到什麼挑戰、遇上哪些考驗，媽媽都會相信你、支持你，而且永遠愛你。」

人生上半場忙著生存、忙著證明自己、忙著走出原生家庭的傷，陳珮甄想謝謝那個好努力的自己，而接下來，她想要活成自己喜歡的樣子，正如同她的新書名稱《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》。

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文章授權轉載自《未來Family》