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好讀周報／玉山氣象站「全台最高咖啡吧」 常有山友討一杯

聯合報／ 好讀周報
玉山氣象站內的「3858CAFE」常吸引不少山友朝聖。記者周湘芸／攝影
玉山氣象站內的「3858CAFE」常吸引不少山友朝聖。記者周湘芸／攝影

文／記者邱瓊玉、周湘芸

3858公尺高的玉山氣象站是東北亞海拔最高的氣象站，一入門就能看到「3858 CAFE」，這處全台最高咖啡吧，因氣象局長鄭明典曾發臉書貼文介紹而暴紅，以致常有山友串門子想「喝一杯」；而玉山北峰聞名的「千元紙鈔視角」，也常有山友敲門要「借錢」拍照，其他還有借廁所、借雨衣、借住一晚……讓玉山站宛如山友服務站。

這處咖啡吧是玉山站人員利用廢棄材料打造，桌台、置物櫃是原本太陽能電池的木箱，還有煤油桶、酒瓶改造的「氣氛燈」，搭配空勤、高山布標，咖啡機一擺，「3858 CAFE」標牌一放，看起來有模有樣。但原僅供工作人員使用的咖啡吧暴紅後，常有山友逕自推門入內要喝咖啡，甚至詢問營業了嗎？

氣象站工友林軍佐還分享，玉山站可望見玉山主峰，視角正好是千元鈔票上的圖樣，常有山友敲門想借千元大鈔和實景合照，甚至有山友自備千元鈔拍照卻被風吹走，竟要求氣象站人員幫忙撿鈔票。

觀測員李正紀也曾遇過山友因時間太晚或天候不佳，懇求玉山站收留一晚，但依規定需有急難狀況才可通報山難收留，只好婉拒。也有山友爬到山頂狂風暴雨要借雨衣，他們便合力用垃圾袋製作雨衣。

山友 玉山 咖啡 好讀周報 氣象局

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