生活英文／「Peter out」可不是叫彼得滾開的意思喔！
又到了大家喜愛的人名時間！今天外國朋友在聊天時提到的這些人名是什麼意思呢？一起來看看吧！
Alice band 髮箍
在英國著作《愛麗絲夢遊仙境》中，女主角愛麗絲頭髮上會綁絲帶，因此在英式英文中，Alice band 指的就是髮箍。
She got matching Alice bands with her best friend.（她跟她最好的朋友有同款的髮箍。）
peter out 逐漸停止；慢慢消失
相信台灣除了有很多 Alice 之外，也有很多 Peter，peter out 和人名彼得沒關係，實際上是指某事物「逐漸消失」，來看幾個例子練習一下：
His complaining gradually petered out.（他的抱怨聲逐漸平息。）
Tom, Dick, and Harry 隨便什麼人
表面看起來是三個常見的英文名字，當連連起來使用時，指的就是「任何人、什麼人都可以」
Every Tom, Dick, and Harry can walk in and grab a beer here.（不管誰都可以進來這裡買杯啤酒。）
blacken one's name 抹黑某人
She took him to court for deliberately blackening her name.（她因為他故意抹黑而告上法庭。）
今天的你是不是也學到了有趣的英文知識呢！快將今天的內容分享給你身邊叫這些名字的朋友，同時也請每天關注希平方，增進自己的英文技能喔！
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