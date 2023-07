生活英文／「Peter out」可不是叫彼得滾開的意思喔！

又到了大家喜愛的人名時間!今天外國朋友在聊天時提到的這些人名是什麼意思呢?一起來看看吧!

Alice band 髮箍

在英國著作《愛麗絲夢遊仙境》中,女主角愛麗絲頭髮上會綁絲帶,因此在英式英文中,Alice band 指的就是髮箍。

She got matching Alice bands with her best friend.(她跟她最好的朋友有同款的髮箍。)

peter out 逐漸停止;慢慢消失

相信台灣除了有很多 Alice 之外,也有很多 Peter,peter out 和人名彼得沒關係,實際上是指某事物「逐漸消失」,來看幾個例子練習一下:

His complaining gradually petered out.(他的抱怨聲逐漸平息。)

Tom, Dick, and Harry 隨便什麼人

表面看起來是三個常見的英文名字,當連連起來使用時,指的就是「任何人、什麼人都可以」

Every Tom, Dick, and Harry can walk in and grab a beer here.(不管誰都可以進來這裡買杯啤酒。)

blacken one's name 抹黑某人

She took him to court for deliberately blackening her name.(她因為他故意抹黑而告上法庭。)

今天的你是不是也學到了有趣的英文知識呢!快將今天的內容分享給你身邊叫這些名字的朋友,同時也請每天關注希平方,增進自己的英文技能喔!

