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剪髮英文／上髮廊去！ 瀏海、分岔、鬢角該怎麼說？

聯合新聞網／ 希平方

小編發現有許多同學都不太熟悉和剪頭髮相關的英文，今天就來幫大家整理一些去剪頭髮時可能會用到的單字囉！

hair salon / barber shop

Hair salon 是「理髮廳、髮廊」的意思，男生或女生都可以去剪。而 barber shop 則通常是指「男士理髮廳」，是男生剪頭髮的地方喔。

This hair salon has a lot of customers. You might need to make a reservation.（這個髮廊生意很好。你可能需要預約。）

trim

這個字小編覺得非常實用，如果頭髮不想剪太多，或是沒什麼想法，只想請設計師稍微修剪，就可用 trim「修剪」。

I would like a trim, please.（我想要修剪一下。）

wash, cut, and blow-dry

這就是字面上的「洗、剪、吹乾」的意思喔，雖然我們中文只會說「洗加剪」，但英文會特別加上一個 blow-dry「吹乾」喔。

I would like a wash, cut, and blow-dry.（我想要洗加剪加吹。）

perm

Perm 是名詞「燙髮」的意思，通常是指燙捲喔。

Can I get a perm?（我可以燙頭髮嗎？）

dye / color

Dye 和 color 都可以指「染髮」喔，通常會當作動詞使用。

I had my hair colored last weekend.（我上週末染髮了。）

bangs (U.S.) / fringe (UK)

Bangs 是「瀏海」的意思，如果是英式英文，則會說 fringe。

Harriet always hides her scar with bangs.（Harriet 總是會用她的瀏海遮住疤痕。）

layers

Layers 就是「層次」的意思喔，剪了層次就會讓頭髮比較有蓬鬆感～

Do you want any layers, darling?（親愛的，你要剪層次嗎？）

split ends

有時候我們頭髮的尾端可能會分岔，英文就是 split ends。

Is there a cure for split ends?（頭髮分岔該怎麼處理？）

side part / center part

Side part 和 center part 分別是「旁分」和「中分」的意思，如果是英式英文，則可以說 side parting 和 centre parting。

Many of the TikTok teens think side parts are dead, while center parts look much cooler.（許多抖音年輕人覺得旁分已經退流行了，中分看起來比較酷。）

sideburns

Sideburns 是「鬢角」的意思喔。

That man has dark, bushy sideburns.（那個男人有著烏黑濃密的鬢角。）

widow’s peak

這個字就是指「美人尖」，不過這裡有一些文化差異。會稱作是 widow’s peak「寡婦的尖頂」是因為早期女性在丈夫過世後，會戴上一頂專門哀悼丈夫的帽子，這帽子的特徵就是前側有一個尖頂，很像美人尖的形狀。

Harry Styles’ widow’s peak looks so attractive.（Harry Style 的美人尖看起來真性感。）

把這些字都學起來後，在國外剪頭髮時就知道怎麼和設計師溝通囉！

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1.【生活英文】『體感溫度 45 度』英文怎麼說？

2.【生活英文】『落枕』、『五十肩』麥擱來！

3.【生活英文】『單戀』的英文要怎麼說？

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