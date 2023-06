趣味英文／兩週後見該怎麼說？快來學「表示時間」的高級用字！

你知道「兩年一次」、「一年兩次」這些詞的英文竟然可以用一個字表達嗎?今天小編就要來和大家分享一些「表示時間」的高級用字,趕快拿起你的筆記本,掌握更多時間詞彙吧!

eon

首先我們來介紹 eon 這個字,意思就是「永永遠遠、非常久的時間」,通常都會用於誇示,像是我們要說某人要準備很久、拖拖拉拉,就可以說:

It takes eons for her to get ready. (她都要準備很久。)

※小補充:美式拼法為 eon,英式拼法則為 aeon 喔。

jiffy

這個字是不是唸起來有種快速的感覺呢?沒錯, jiffy 就是表示「很短暫的時間、一瞬間」,譬如說馬上就要下樓,就可以說:

I will be downstairs in a jiffy.(我馬上就下樓喔。)

biennial

這個字比較難一點, biennial 是形容詞,表示「每兩年一次的」,像是如果有個活動每兩年舉辦一次,就可以說:

The biennial comic con manages to attract a large following.(這每兩年舉辦一次的漫畫展吸引很多愛好者。)

那要注意一下,長得很像的 biannual 意思則是「一年兩次的;半年度的」,舉個例子:

Have you read the company’s biannual report?(你讀過那間公司的半年度報告了嗎?)

fortnight

這個字源自於古英文,現在則是比較偏英式的用法, fortnight 就是「兩週、十四天」,如果你兩週後要去度假,就可以說:

I am going on a holiday in a fortnight.(我兩週後要去度假。)

那如果兩週後要跟別人見面,就可以說:

See you in a fortnight!(兩週後見囉!)

看完後,有沒有覺得自己英文功力大增,學會很多高級但又實用的字呢?想要變得更厲害,就記得常回希平方逛逛囉!

