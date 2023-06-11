趣味英文／兩週後見該怎麼說？快來學「表示時間」的高級用字！
你知道「兩年一次」、「一年兩次」這些詞的英文竟然可以用一個字表達嗎？今天小編就要來和大家分享一些「表示時間」的高級用字，趕快拿起你的筆記本，掌握更多時間詞彙吧！
eon
首先我們來介紹 eon 這個字，意思就是「永永遠遠、非常久的時間」，通常都會用於誇示，像是我們要說某人要準備很久、拖拖拉拉，就可以說：
It takes eons for her to get ready. （她都要準備很久。）
※小補充：美式拼法為 eon，英式拼法則為 aeon 喔。
jiffy
這個字是不是唸起來有種快速的感覺呢？沒錯，jiffy 就是表示「很短暫的時間、一瞬間」，譬如說馬上就要下樓，就可以說：
I will be downstairs in a jiffy.（我馬上就下樓喔。）
biennial
這個字比較難一點，biennial 是形容詞，表示「每兩年一次的」，像是如果有個活動每兩年舉辦一次，就可以說：
The biennial comic con manages to attract a large following.（這每兩年舉辦一次的漫畫展吸引很多愛好者。）
那要注意一下，長得很像的 biannual 意思則是「一年兩次的；半年度的」，舉個例子：
Have you read the company’s biannual report?（你讀過那間公司的半年度報告了嗎？）
fortnight
這個字源自於古英文，現在則是比較偏英式的用法，fortnight 就是「兩週、十四天」，如果你兩週後要去度假，就可以說：
I am going on a holiday in a fortnight.（我兩週後要去度假。）
那如果兩週後要跟別人見面，就可以說：
See you in a fortnight!（兩週後見囉！）
看完後，有沒有覺得自己英文功力大增，學會很多高級但又實用的字呢？想要變得更厲害，就記得常回希平方逛逛囉！
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