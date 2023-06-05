以卵擊石？《造后者》看女性如何在政壇上立足 三本書挺過人生大小修煉

韓劇《造后者》以造后者與后雙女主為故事主軸，讓觀眾找回公義的初心。后者從首爾市長參選人的身分崛起，從開始到劇末女主姿態的轉變，足以擔任領導者的實質能力。劇中以女主遇到自己的軟肋——黑粉網軍利用社群網站攻擊霸凌自己的兒子，使其憤而傷人，甚至與母親產生嫌隙，甚至要她不要再參選了。當輿論一面倒的開始討論：當一個連自己兒子都保護不了的人，如何坦然地張開雙手擁抱市民，照顧弱勢？她又要如何以女性身分倡議提供市民公平正義的社會？當親情牴觸到理想，陷入魚與熊掌不可兼得的宿命，后與造后者如何逆轉翻身直到勝利到手？

吳景淑是小人物企盼的正義化身，更是韓國良心的最後底線，后的「人設」是女性、人權律師、完美的正義代言人。身為造后者的黃導譆，曾為大財閥戰略企劃室長，這位善於帶輿論風向，塑造候選人形象的女戰士，為何毅然離開給予她金錢權勢的華麗「造局」集團？公關高手遭逢何種打擊，寧願一無所有，也要力挺她心目中引領善意正道的「后」：吳景淑。女性力量在現在平權社會日被重要，編劇將故事背設定在選戰，為了贏得選戰，金錢、人脈、機會缺一不可，為了勝選，爾虞我詐、勢不兩立，包裝行銷、廣告作秀把選民帶入一個人設的迷霧裡。

困境，使人成長；歷程，卻無比困難，沒有誰能幫誰承擔。造后者的幕僚形象不只是能力導向，還要站在正義與人民的一方，當選民幾乎無法掌握真相，造后者得要有實力精準的描繪真相，甚至勇敢地直擊敵人。面對不公不平不義，造后者選擇開口說話，而非沉默不語，甚至強悍地反擊牢不可撼的男性強權政治圈。造后者的社會任，是如何傳遞判斷，讓選民有精準的選擇做出正確的的政治選擇。看完這齣戲，我想起村上春樹說過這句話：「以卵擊石，在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。」

金喜愛在「造后者」中演繹角色黃導譆，曾為大財閥戰略企劃室長。圖／Netflix提供

造后者讓我每個靈魂找到活著的尊嚴所在，也讓我們知道：心的磨礪從苦難到柔潤，若能優然，無入不自得。在未來的世界，女性投入政治、社會運動，絕對會是新興且不可缺少的重要力量。一齣好戲也如同一本好書，讓我們無須經歷起伏跌宕的人生，卻能在文字中共感共情， 見證人生的答案。以下幾本好書讀來也會讓你有醍醐灌頂得徹悟，甚至是對人生有淋漓盡致地體會，幕僚是選戰不可或缺的「導演」，一本好書也是我們人生不能失去的「明燈」，因為真理的助益，我們才能乘風破浪地向前行。

人生的修練簿你我皆不同

作家瞿欣怡在四十九歲那年，每日一省，每週一篇，為備受祝福，也極為艱難的一年，生活若是道場，我們每個人要修練的都是不一樣的功課。小貓老師以文字告訴我們：即便生活屢遭風雨，我們的心要先朗晴。《人生中途週記簿》讓我們知道：季節到了，花就開了。無論我們幾歲，即便人至中年、甚至遲暮，若是真心嚮往幸福，我們就會得到幸福。書中敘寫：

「人生遠超出我的想像。 從二○二一年五月的第一篇寫作，到二○二三年二月整理成冊，準備定稿，媽媽走了。這是我五十年生命中，遭遇最巨大的悲傷。 悲傷把我的靈魂震碎。」

我的心瞬間彷彿也被震碎，當生命走到退無可退，我該走向哪裡？我是那麼徬徨無助。小貓老師堅定地紀錄每個生命發光的瞬間要我們安靜地慢行，甚至何不換個姿態？人生中途，瞿欣怡的五十歲。當他瀟灑地說：「人生嘛！誰不是負傷前行。」我真的懂，什麼叫以前疼痛的，現在只剩抽痛。我們此生都在跌跤吃苦又奮起而行，在愛人與被愛中學會會生命拾起溫柔。當傷口變成「成長」的驕傲印記時，我們會大喊：我挺過來了。如果不是念念不忘，何來不同生命的輕叩迴響？如果不是別人慷慨的助益，何有成就夢想的奇蹟？

當我們越來越溫暖了，那是歲月讓我們看清每個人的生活都不簡單，真的不忍也不願再製造仇恨、傷害、離散。當我們遭遇過靈魂被撕碎的時刻，眼淚流盡也抵擋不了傷痛帶來的撕心裂肺。如果可以，原諒過去不願原諒的；如果可以，放下這些不願割捨的；如果可以，我們跟著瞿欣怡舉重若輕地走每一天，快樂地走每一周，安好地過好每一年。闔上書扉，耳際仍迴盪對生命的輕然理解：花開有時，花落有時，讓身邊的人舒坦也是對彼此的珍惜，不要忘記我們如何長大，如何變老。或許，當我們學會世故圓融是對身邊之人的體貼，眼淚與笑容都成還人恩澤的一瓢甘泉，讓彼此的心底都有一棵盛開的花樹。

行旅在千年哲學樹的史踏

某個清晨遇見久違的陽光，恰讓我走進作家文字的枝葉光影之間，作家傳來的靈犀之心讓我穿越古今的千年史，擁有一場和王浩一在哲學樹裡的思想壯遊。《哲學樹之旅：漫漫走過千年之路》提到的一段敘述，簡單略述為：沙漠玫瑰初在眼前呈現的是一把雜草，等到靜置在水中八日之後，你會某個剎那，窺見它竟盡情綻放成濃綠的沙漠玫瑰。原來，遇見盛開的美麗風景，你必須學習等待與會心邂逅的機緣。

「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」不是佶屈聱牙的詩句，是人在壯闊的旅途裡，學會哲學思考的起點。11萬字附有手繪插圖，圖文拼湊王浩一旅行的紀錄，書中的九個篇章、九趟旅行，用九株古樹將景點與景點之間以史串接，作者以抄經的恭謹之心完成，若沒有熱情，真無法堅持。

九篇文章的雙主軸北魏孝文帝和宋仁宗有密切關係。每個人自貼的「身分標籤」讓其打造出不同於他人的亮麗經歷。自律甚深的北魏孝文帝，無論是遷都洛陽，抑或是義無反顧的提倡佛教，都是深藏故事哲思的，石岡石窟、龍門石窟、少林寺、五台山以及懸空寺，不再只是記憶背誦的符碼——「走過歲月，他種下的樹，已長成了一番風骨」，它們都是後世忘不了與「北魏孝文帝」美麗蓊鬱哲學樹互望的深情款款。

建築大師貝聿銘的名言：「如果要從旅行中獲益，就必須先學好歷史。」王浩一老師循著歷史的足跡，走遍大江南北，只為了找到心中一棵棵的哲學樹：孔子和古檜、蘇東坡和紫藤、范仲淹跟宋槐￼、歐陽修和古梅、六祖惠能跟古柏。宋代不只是歡樂「頌」也是哲學「宋」。用黑面琵鷺飛行的方式思考，遇見一棵樹、一位哲人、一處美境，生命無時不是綠意盎然的生機。

我想見你一面媽媽

《在我被吃掉以前》詩一本對生命尊重，以「向死而生」的方式重啟讀者思考：自然萬物須被同等對待，食育與生命齊一的內省，插畫家長谷川祐次以小牛內心的獨白——「我是一隻牛，聽說很快就要被吃掉了。」、「在我被吃掉之前，我想見我媽媽一面⋯⋯」一個手上沒傘的人，卻拚命徒手幫人擋雨，這不是慷慨，是慈悲。繪本的圖文不斷輕叩讀者的心扉：我們面對人生本質的探尋，是沒有終點的。我們此生都在思考自己是誰？為何而來？為何而行？繪本從溫馨的基調為始，以生為食用牛的價值與媽媽告別為兩條軸線，說出對生命的感謝與道再見的智慧與溫柔。

面對離別我們除了悲傷之外，更多的是珍惜此刻人與人之間的關係。有句話說：「我不是沒有來，只是無緣留下！」面對緣起緣滅，人生無法如初見，那，好好說再見是智慧也是善解。每個人都有難過的坎，即便路途跌跌撞撞，我們都要堅持善良。而向媽媽好好道別可視為「為何而來」的生命意義，若能即時對所愛之人說出真摯的祝福，也可視為死生生生不息的循環。水島廣子說：「未來的自己一定正在為現今的自己加油鼓勵。」困難更新我們的思路，失敗累積我們的經驗，歲月善待寬容篤定的我們，未來一定會更好，你我都是。

時光的積累綻放智慧的光芒，讓我們面對人生的意義、人我的關係、自然萬物的存在價值，都有更深刻的思考。面向陽光，就讓人擁有「內在重整」的清明。歲月看似靜謐無聲，卻烙印人情的真心。繁華也好，寂靜也罷，面對誤解要釋然，修煉自身要安泰，閱讀的讓我們的人生找到智慧的解答，突破困局成為人生舞台的造王者、造后者。