生活英文／想誇獎女生「你皮膚好白」 英文不是You're white.

遇到漂亮的女生，我們常常會讚嘆她：「哇～你皮膚好白！哇～你眼睛好大！」，但各國風俗民情不同，審美觀也不一樣，有時我們覺得是稱讚的句子，直接翻譯成英文可能並不那麼適合，所以今天就來學學如何用英文適當地讚美他人的外表吧！男女都適用喔～

你好瘦 (X) You’re skinny. 你看起來皮包骨。 (O) You’re fit. 你身材很勻稱。

並不是每個國家的人都追求「瘦」，講 skinny 會很像是說別人皮包骨，建議用 fit 稱讚他人，表達「身材有在鍛鍊、結實勻稱」。

你好白 (X) You’re white. 你是白色的。 (O) Your skin glows. 你的肌膚狀態很棒。

同樣的，並不是每個國家的人都追求白，你可以換個方式，用動詞 glow 稱讚對方的肌膚閃閃發亮、氣色很好。

你好嬌小 (X) You’re small. 你沒存在感，完全不重要。 (O) You’re petite. 你小小隻的好可愛。

small 帶有「沒存在感、不重要」的意思，這樣講對方人家可能會生氣喔！可以用 petite 來形容別人「小巧可愛」。

你眼睛好大 (X) You have big eyes. 你眼睛很大顆。 (O) You have charming eyes. 你的眼睛很迷人。

「眼睛很大」比較偏向亞洲人會說的稱讚，其他國家的人聽到可能不覺得是稱讚喔，可以換個方式用 charming 說別人眼睛很漂釀。

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