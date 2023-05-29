快訊

抽菸沒得癌沒事？「最大傷害」越老越強烈 陳時中揭戒菸5字訣

黃仁勳現身聯發科記者會 宣布攜手輝達攻車用智慧座艙

圖表／閃、縮、逃、轉、躲？這些颱風花式繞台 上次登陸已是3年前的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／和想像不一樣！日本富豪共通點：家裡佈置簡約 懂記帳理財

聯合報／ 好讀周報
身價560億台幣的日本服飾電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作曾說，錢是愈花愈多的，花出去的錢才是錢。他也是全球第一位月球旅客。圖為去年他分享在太空站生活的點滴。（圖／YouTube）
身價560億台幣的日本服飾電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作曾說，錢是愈花愈多的，花出去的錢才是錢。他也是全球第一位月球旅客。圖為去年他分享在太空站生活的點滴。（圖／YouTube）

文／記者雷光涵

想像中的富豪是什麼模樣？裝扮奢華、一擲千金，還是有管家僕人隨侍？日本國稅局前職員在經手遺產稅調查10年以後，體悟自己以前也被卡通、動畫洗腦，現實中的日本有錢人不是這麼回事。

小林義祟曾任東京國稅局專門官，調查日本頂級富豪遺產稅案件。從經手案件中身後留下數億、數十億日圓資產的富人，他歸納出幾個共通點。

一般人認為，政府高官、上市企業高階主管的薪水豐厚，肯定累積不少資產。事實上，在小林辦過的案件中，當事人全是自由工作者或自營業者，特徵是沒有退休、幾乎工作一輩子，如按摩師、工地師傅、撰稿人等。

原因是，不管是公務員或企業主管，凡是上班族就是有退休的一天。離開原本的職場吃老本，錢只會愈來愈少，難留下太多遺產。

小林在國稅局時代必須親自拜訪富豪生前的家，除了看存摺、土地所有權狀等，確認有無漏報，也要觀察有沒有被藏起來的資產。他說，有錢人的宅邸的確寬敞，但東西反而比一般家庭要少，給人簡約的印象。

小林分析，要有錢一輩子，守財理財很重要。他看過富豪的家庭帳冊，伙食、水電瓦斯等鉅細靡遺的記錄。反而一夜致富者，錢財管理不佳，例如靠賭博發財的人，沒有人能留遺產給家人。

遺產 日本 資產 超級富豪 好讀周報

延伸閱讀

日本旅遊5大另類景點 捧巨型陰莖巡遊「鐵男根祭」+新宿乳頭酒吧

日本鼓勵企業赴北海道九州設資料中心 祭半額補助

日本全家「神級美味雞腿排」台灣也能吃到！ 旅日達人大讚：味道一模一樣

機鼻有「明顯凹陷」！法航疑因機械故障折返關西機場 日政府調查原因

相關新聞

好讀周報／和想像不一樣！日本富豪共通點：家裡佈置簡約 懂記帳理財

想像中的富豪是什麼模樣？裝扮奢華、一擲千金，還是有管家僕人隨侍？日本國稅局前職員在經手遺產稅調查10年以後，體悟自己以前...

老師救救我／fall ill 是什麼意思？跟跌倒有關嗎？

老師，可以幫我看看這句話嗎：「Kate fell ill during the weekend.（Kate 連假時生病了。）這裡的 ill 是形容詞嗎？我以為 fell 是動詞，要用副詞來修飾耶…」聰明的你，知道這邊是什麼樣的用法嗎？

閱讀數學／陶哲軒怎麼用ChatGPT (上)

上週聊到OpenAI的報告中，指出「數學家」將大幅受到ChatGPT影響。但影響並非總是負面的「被取代」...

國際小學堂／美債限危機牽動全球

美國總統拜登在七大工業國集團廣島峰會後，立即趕回華府專注於與共和黨展開提高舉債上限談判，為此取消原定訪問澳洲和巴布亞紐幾...

國際小學堂／6年後 國債利息將逾國防預算

美國目前積欠國債超過卅一兆美元，欠債必須償還，而美國聯準會去年起頻頻升息，政府借錢也因此必須支付更多利息。國會估計，今年...

會考生活英語／【休閒篇】網紅咖啡

★ 單字 1. famous [ˈfeɪ.məs ] adj. 有名的（國中基礎1200字） 2. comment [ˈkɑː.ment ] n. 評論；留言（國中挑戰 800字） ★ 實用

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦