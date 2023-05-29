好讀周報／和想像不一樣！日本富豪共通點：家裡佈置簡約 懂記帳理財

文／記者雷光涵

想像中的富豪是什麼模樣？裝扮奢華、一擲千金，還是有管家僕人隨侍？日本國稅局前職員在經手遺產稅調查10年以後，體悟自己以前也被卡通、動畫洗腦，現實中的日本有錢人不是這麼回事。

小林義祟曾任東京國稅局專門官，調查日本頂級富豪遺產稅案件。從經手案件中身後留下數億、數十億日圓資產的富人，他歸納出幾個共通點。

一般人認為，政府高官、上市企業高階主管的薪水豐厚，肯定累積不少資產。事實上，在小林辦過的案件中，當事人全是自由工作者或自營業者，特徵是沒有退休、幾乎工作一輩子，如按摩師、工地師傅、撰稿人等。

原因是，不管是公務員或企業主管，凡是上班族就是有退休的一天。離開原本的職場吃老本，錢只會愈來愈少，難留下太多遺產。

小林在國稅局時代必須親自拜訪富豪生前的家，除了看存摺、土地所有權狀等，確認有無漏報，也要觀察有沒有被藏起來的資產。他說，有錢人的宅邸的確寬敞，但東西反而比一般家庭要少，給人簡約的印象。

小林分析，要有錢一輩子，守財理財很重要。他看過富豪的家庭帳冊，伙食、水電瓦斯等鉅細靡遺的記錄。反而一夜致富者，錢財管理不佳，例如靠賭博發財的人，沒有人能留遺產給家人。