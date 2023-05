老師救救我／only 的位置不同 意思居然差很大？！

前幾天有人跑來問老師:

老師老師,請問副詞是不是擺放位置都很自由,想擺哪裡都可以呢?

唉呀~大原則是這樣沒錯,但有時副詞的擺放位置不同,也會讓語意完全不同。今天我們就來看一些常見的例子吧!

Only 的位置不同,意思差很大

如同標題所說的,only 算是個比較特別的副詞,擺放位置一定要緊鄰要修飾的對象,否則可能語意會有所差異唷!

我們先看個簡單的例子:

I only like dancing at parties.(我只喜歡在派對上跳舞。)

→ only 修飾動詞 like,表示我「唯一喜歡」做的事情只有在派對上跳舞。

I like dancing only at parties.(要我跳舞,我只會喜歡在派對上跳。)

→ only 修飾地方副詞 at parties,表示只喜歡「在派對這個場合」跳。

Only I like dancing at parties.(只有我愛在派對上跳舞。)

→ only 修飾整句話,表示「只有我」,別人都不愛。

Just 的位置也會影響意思

另外,just 這個副詞的擺放位置則會影響它本身的意思,像是以下這組例子:

She just finished the cake.(她才剛吃完蛋糕。)

→ 這裡的 just 解釋為「剛剛」,是時間副詞的概念,修飾動詞 finished。

She finished just the cake.(她只吃完了蛋糕。)

→ 這裡的 just 是程度副詞「僅僅、只有」,特別的是,just 在這裡是修飾名詞 the cake。

總而言之,副詞確實是另外再加上去的修飾詞,但是擺放位置會影響到修飾對象,有時甚至會影響語意,所以最保險的做法是,我們要知道自己想要修飾的對象,並將副詞放在緊鄰它的位置。【老師救救我】今天就分享到這邊,我們下次見哦!

