快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

老師救救我／only 的位置不同 意思居然差很大？！

聯合新聞網／ 希平方

前幾天有人跑來問老師：

老師老師，請問副詞是不是擺放位置都很自由，想擺哪裡都可以呢？

唉呀～大原則是這樣沒錯，但有時副詞的擺放位置不同，也會讓語意完全不同。今天我們就來看一些常見的例子吧！

Only 的位置不同，意思差很大

如同標題所說的，only 算是個比較特別的副詞，擺放位置一定要緊鄰要修飾的對象，否則可能語意會有所差異唷！

我們先看個簡單的例子：

I only like dancing at parties.（我只喜歡在派對上跳舞。）

→ only 修飾動詞 like，表示我「唯一喜歡」做的事情只有在派對上跳舞。

I like dancing only at parties.（要我跳舞，我只會喜歡在派對上跳。）

→ only 修飾地方副詞 at parties，表示只喜歡「在派對這個場合」跳。

Only I like dancing at parties.（只有我愛在派對上跳舞。）

→ only 修飾整句話，表示「只有我」，別人都不愛。

Just 的位置也會影響意思

另外，just 這個副詞的擺放位置則會影響它本身的意思，像是以下這組例子：

She just finished the cake.（她才剛吃完蛋糕。）

→ 這裡的 just 解釋為「剛剛」，是時間副詞的概念，修飾動詞 finished

She finished just the cake.（她只吃完了蛋糕。）

→ 這裡的 just 是程度副詞「僅僅、只有」，特別的是，just 在這裡是修飾名詞 the cake

總而言之，副詞確實是另外再加上去的修飾詞，但是擺放位置會影響到修飾對象，有時甚至會影響語意，所以最保險的做法是，我們要知道自己想要修飾的對象，並將副詞放在緊鄰它的位置。【老師救救我】今天就分享到這邊，我們下次見哦！

延伸閱讀

1.【老師救救我】都是『參加』，join 和 join in 差在哪裡？

2.【老師救救我】contact 和 contact with 怎麼用才對？

3.【老師救救我】為什麼『What happened?』這個問句沒有助動詞？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英文 希平方

延伸閱讀

黃子佼愛女抓周　手握「這1物」全場驚呼

520星巴克傳情！ 星冰樂X咖啡巧克力松露蛋糕只要199元

她買萬元禮物祝賀朋友懷孕 對方流產想拿回禮物遭網友圍剿

姐弟錢不夠又想買蛋糕幫父慶生 暖心夫妻一善舉惹哭網友

相關新聞

老師救救我／only 的位置不同 意思居然差很大？！

前幾天有人跑來問老師：「老師老師，請問副詞是不是擺放位置都很自由，想擺哪裡都可以呢？」唉呀～大原則是這樣沒錯，但有時副詞的擺放位置不同，也會讓語意完全不同。今天我們就來看一些常見的例子吧！

會考生活英語／【科技篇】生活大幫手

★ 單字 1. program [ˈproʊ.ɡræm] n. 程式；節目（國中基礎1200字） 2. design [dɪˈzaɪn ] v. n. 設計（國中挑戰800字） ★ 實用

圖表看時事／國際閱讀素養排名台灣名次前進 仍藏2隱憂

教育部昨與國際同步發布二○二一年國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）結果，台灣學生整體表現成績平均五四四分，在全球四十四個國家／地區，與瑞典並列第七，雖較去年前進一名，是史上最好，但成績也較前次略降十五分，

紐時賞析／俄烏戰爭讓歐洲「和平紅利」沒了 領袖權衡艱難

In the 30 years since the Iron Curtain came crashing down, t...

英語解憂室／授與動詞這麼多 到底是for you還是to you呢？

四大特殊動詞——連綴／感官／使役／授與，一直都是考試常出現，也容易混淆的文法概念。上次Yvonne老師介紹了連綴動詞的用法，而特殊動詞中的授與動詞也相當重要...

國中社會╱會考在即 釐清公民專有名詞不失分PART 2【刑事訴訟的程序】

112年國中會考只剩1周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦