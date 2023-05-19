老師救救我／only 的位置不同 意思居然差很大？！

前幾天有人跑來問老師：

老師老師，請問副詞是不是擺放位置都很自由，想擺哪裡都可以呢？

唉呀～大原則是這樣沒錯，但有時副詞的擺放位置不同，也會讓語意完全不同。今天我們就來看一些常見的例子吧！

Only 的位置不同，意思差很大

如同標題所說的，only 算是個比較特別的副詞，擺放位置一定要緊鄰要修飾的對象，否則可能語意會有所差異唷！

我們先看個簡單的例子：

I only like dancing at parties.（我只喜歡在派對上跳舞。）

→ only 修飾動詞 like，表示我「唯一喜歡」做的事情只有在派對上跳舞。

I like dancing only at parties.（要我跳舞，我只會喜歡在派對上跳。）

→ only 修飾地方副詞 at parties，表示只喜歡「在派對這個場合」跳。

Only I like dancing at parties.（只有我愛在派對上跳舞。）

→ only 修飾整句話，表示「只有我」，別人都不愛。

Just 的位置也會影響意思

另外，just 這個副詞的擺放位置則會影響它本身的意思，像是以下這組例子：

She just finished the cake.（她才剛吃完蛋糕。）

→ 這裡的 just 解釋為「剛剛」，是時間副詞的概念，修飾動詞 finished。

She finished just the cake.（她只吃完了蛋糕。）

→ 這裡的 just 是程度副詞「僅僅、只有」，特別的是，just 在這裡是修飾名詞 the cake。

總而言之，副詞確實是另外再加上去的修飾詞，但是擺放位置會影響到修飾對象，有時甚至會影響語意，所以最保險的做法是，我們要知道自己想要修飾的對象，並將副詞放在緊鄰它的位置。【老師救救我】今天就分享到這邊，我們下次見哦！

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