英語解憂室／授與動詞這麼多 到底是for you還是to you呢？

四大特殊動詞——連綴／感官／使役／授與，一直都是考試常出現，也容易混淆的文法概念。上次Yvonne老師介紹了連綴動詞的用法，而特殊動詞中的授與動詞也相當重要，因為常常容易混淆了後面的介系詞 to 或是 for 的搭配。今天Yvonne老師提供了貼心口訣來讓學生背過就很難忘！

授與動詞中有四個字 find / buy / make / sing +「物品」後，再接「人」時，前面使用 for 這個介系詞，同學可以把規則死背起來，但是難免又會忘了，這時候把「早買做唱都用for」口訣記得，考試時候就不會忘了。影片中Yvonne老師用小故事的方式把這個口訣串起來，同學趕快點開來學習喔！