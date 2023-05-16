夯劇《人選之人》5本選書帶你看新潮流「造浪者」 全方位品牌力從「心」建立

最近有部夯劇《人選之人—造浪者》(Wave Makers)提到：「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，但創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸，我們的存在是讓候選人站在浪頭上，我們是造浪者。」候選人可能代表我們組織領導，也可能為我們信念的發聲者。我們讓自己期待的信念浪潮能夠成為普世價值。劇中，我看到組織內融洽的氛圍，每個同事遇到困難的時候，大家都願意伸出援手，並給予最大的溫暖與擁抱，沒有人是事件的「局外人」。

網路時代這些隱身在後台，隱身創舞台的造浪者，靠的是「品牌」的良心和抓準潮流的敏銳。黃文博說：「當品牌意識愈來愈高，企業的品牌警覺也要愈來愈高」。如何打造「創品牌、養品牌、管品牌」都是學問，一如劇中如何讓候選人，建立民眾最難給出的信任感，並從自己的選戰團隊做起，讓他們能在一個營造良好品牌的團隊工作，建立彼此珍惜、相互信任的工作圈。我記得戲中有一幕是主席林月真對文宣副主任翁文方說的：「這就是民主社會，有人只選民０黨、有人只選０黨，還有人只選長得好看的。民主社會，這一切都是可以的，我們就是要接受。」

《人選之人—造浪者》劇照。 圖／取自「人選之人—造浪者 Wave Makers」粉絲專頁

真正的品牌是能歷經潮流的淬鍊，並以永續為基底來經營品牌，《品牌大學問》在書中提及：打造新品牌，不是用錢買銷售數字，而是靠實力買到消費者的心，掌握機會得到成功的運氣。我們要如何打造自己的全方位品牌力呢？這些書籍會讓你獲得「造浪者」的效應。

療癒暖心作家彭樹君說：「別再期待誰來給我一座玫瑰園，整個開花的星球就在自己心中。」老師從少女心的朵朵到大人學的彭樹君，文字依舊保持清新的療癒感，在字字珠璣四十篇「不必」的提案觸發下，我們能沉澱心緒，調整思維：「歲月與我之間達成和解，我不再自我為難，我終於願意放過自己。」有些文句讀來暢快淋漓，同時也具有暮鼓晨鐘之效。當我們學會「不必將就」之後，自能找到自在幸福的心適力，也能劃開人際的情緒綑綁，讓人際趨於簡單悠然。

不用事事追求完美，「討好別人」，而是找到內心真正的「快樂」，學會倍萬自愛。當我們不再「將就」，你就懂每日忙碌奔波卻能內心豐盛的原因，你就有機會「造就」善意的人生夢想。《終於來到不必討人喜歡的時候》讓我們回望：這些年，這些人，這些事，荒蕪的心田，因閱讀之光而繁花盛開、旖旎無限。當你我走到「不用討人喜歡」的年歲，就能日日都看見「開花的樹」，懂得欣賞別人，肯定自己，不只內心也歡喜無比，也向優雅質感的人生前進。

韓國暢銷名作《不便利的便利店》。圖／誠品提供 無論順境、逆境，能讓自己置身於人心留駐的場域，得以被同理與關懷，這是難逢的生命際遇。《不便利的便利店》24小時亮著燈的地方，在這個共好的時代，小說的店員「洪金寶」成為Always便利店的造浪者，即便顧客遇到就業、失業、家庭、人生問題，他都給你一個療癒舞台，護航你的脆弱，溫暖的工作經歷，能讓部屬學會去同理他人之難，甚至反求諸己，做到價值觀的磨合，相互體諒與退讓的智慧。善意成為最好的人脈，彼此相遇的空間讓氣餒的靈魂找到重新躍起的力量，原來不便利的終點是——提供優勢，合作劣勢，創造趨勢的人生思維。

《不便利的便利店2》提到：一段好的關係，絕對不會從天而降，而是需要透過思考、判斷與努力才能獲得。這就是合作的意義。沒有誰應該全然對誰付出，當然，領受恩澤也要在他人的「需要」上給予。有時候，別人的匱乏需要你適時地幫助，那是同理的行動，無須對方提及你就能主動出擊，這段關係有付出與反饋的循環，情誼必然可以長久綿延。閱讀也讓彼此思考、調整、躍遷，書中提醒我們：「我希望能過自己真正該過的人生。我不想漫無目的過一天是一天，我希望能夠聽著自己充滿活力的心跳度過每一天。」找到自己該過的人生——利他也利己，必能彼此仰光前行，即便遭逢「不便利」的時刻，朋友的扶持，閱讀的提燈，相信我們都會一起度過。

《不只是喜劇演員：黃豪平的諧槓生存學》書中提到：一個喜劇演員思考的是「最高級的幽默」是甚麼？黃豪平說：幽默才沒有那麼簡單，幽默絕不是自嘲或嘲人，而是明白觀眾到底想要這場秀中得到甚麼？好的段子絕對要有精心設計的笑話邏輯，但真正成功的關鍵，取決於使用的時機。黃豪平認為真正最高級的幽默，是能夠因時因地，為觀眾設想的幽默。這句話就足以擔任喜劇演員的造局者，他用足夠堅實強悍的內在系統，去撐起那豐富多變、創意不絕的幽默人設。

當他願意在歡樂的舞台背後，留給自己一個寧靜的角落去思考，去探索喜劇演員對自己的意義，為什麼要成為喜劇演員，喜劇演員想帶給觀眾何種成長的驚喜？只是讓觀眾發噱而笑，還是喜劇演員是他終生追求的夢想與志業，從內省眼前的人生風景到考慮「哪些時刻的選擇積累出現在的我」，黃豪平經歷舉重若輕的專業練習。是黃豪平讓我知道：即便滿城風雨，即便傷痕累累，即便跌跤踉蹌，我們看世界的視角變了，就會是陽光正燦，歲月靜好，花正盛開。 喜劇演員黃豪平。記者吳致碩／攝影

我們要揮別滿身是失意的過去，看慣「無冷雨不成人生」、「無冷語不成生活」的現實，你更會用累積世事的智慧，去看待綺麗有風雨的現實世界。如果一個人越來越溫暖了，那是因為溫暖的存在；如果一個人越來越簡單了，那是因為善意燦亮前路，那他能豁達地面對痛苦的、恐懼的、憤怒的過去，慢慢用詩意看待所有的失意，甚至學會對黑暗「失憶」，給予彼此祝福，不留怨懟給曾經走過的旅途。

造局者也好，造浪者也罷，每一個找到自己的角色，站上適合的舞台，我們都會喜歡自己的人設。年輕的時候，總會習慣撫平內在瘢瘡，現在的自己反而欣賞變成生命的皺摺舊傷，一如美國「搖滾民謠詩人」Bob Dylan巴布·狄倫說的：「有些人能感受雨，而其他人則只是被淋濕。」