老師救救我／economy 和 economics 差在哪呢？

最近有學生這樣問：

老師早安～請問 economy 和 economics 這兩個字差在哪呢？分別要如何使用呢？希望老師可以幫我整理一下相關的用法說明，祝老師一生平安，謝謝！

既然有學生誠心發問，老師就來實現學生的願望，如果你也對這兩個字不太熟悉，就趕快一起看下去吧！

economy

Economy 是「經濟」的意思，指的是一個區域、一個國家內的經濟系統，包含了生產、消費、貿易等活動。那在英文中，我們常會講到經濟衰退，就可以說：

The global economy is in recession.（全球經濟正在衰退。）

那如果要表示經濟成長，可以這樣說：

The local economy is booming thanks to a recent surge in tourism.（多虧了近期旅遊業的成長，當地經濟正蓬勃發展。）

我們也常聽到新聞報導政府各種振興經濟的政策，像是：

The new tax cut is meant to stimulate the economy.（新的節稅政策是為了要振興經濟。）

economics

Economy 是經濟，ecomomics 就是研究經濟的學科，就是所謂的「經濟學」，研究範疇包含了各種經濟體系、資源分配和市場運作。

那像是有學生讀的是經濟學，就可以說：

Andy studied economics at university.（Andy 大學讀經濟學。）

同學也可以注意一下，這個字會有兩種發音，可以聽聽看 字典 的唸法喔。

economic

那我們也來順便學一下形容詞的用法，economic 就是「經濟的；經濟上的」，表示和經濟有關的，舉個例子：

Elon Musk is still expanding his business despite the tough economic climate.（即便現在景氣不好，Elon Musk 仍持續擴張他的事業。）

Do you think the UK is in an economic crisis?（你認為英國處於臨經濟危機嗎？）

economical

那大家要注意一下，economical 是指「經濟實惠的」、「省錢的」，像是比起小包裝的衛生紙，買大包裝的衛生紙會划算很多：

You should buy tissues in bulk—it's more economical.（你衛生紙應該買多一點－－這樣比較划算。）

或是東西壞掉了，有時候買一個新的比拿去修還要划算：

It is not economical to get your hair dryer repaired. Just buy a new one.（修吹風機不划算啦。買個新的吧。）

這樣大家有沒有搞懂這幾個字的差別了呢？可以自己造句練習看看喔！

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