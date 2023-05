老師救救我／economy 和 economics 差在哪呢？

最近有學生這樣問:

老師早安~請問 economy 和 economics 這兩個字差在哪呢?分別要如何使用呢?希望老師可以幫我整理一下相關的用法說明,祝老師一生平安,謝謝!

既然有學生誠心發問,老師就來實現學生的願望,如果你也對這兩個字不太熟悉,就趕快一起看下去吧!

economy

Economy 是「經濟」的意思,指的是一個區域、一個國家內的經濟系統,包含了生產、消費、貿易等活動。那在英文中,我們常會講到經濟衰退,就可以說:

The global economy is in recession.(全球經濟正在衰退。)

那如果要表示經濟成長,可以這樣說:

The local economy is booming thanks to a recent surge in tourism.(多虧了近期旅遊業的成長,當地經濟正蓬勃發展。)

我們也常聽到新聞報導政府各種振興經濟的政策,像是:

The new tax cut is meant to stimulate the economy.(新的節稅政策是為了要振興經濟。)

economics

Economy 是經濟,ecomomics 就是研究經濟的學科,就是所謂的「經濟學」,研究範疇包含了各種經濟體系、資源分配和市場運作。

那像是有學生讀的是經濟學,就可以說:

Andy studied economics at university.(Andy 大學讀經濟學。)

同學也可以注意一下,這個字會有兩種發音,可以聽聽看 字典 的唸法喔。

economic

那我們也來順便學一下形容詞的用法,economic 就是「經濟的;經濟上的」,表示和經濟有關的,舉個例子:

Elon Musk is still expanding his business despite the tough economic climate.(即便現在景氣不好,Elon Musk 仍持續擴張他的事業。)

Do you think the UK is in an economic crisis?(你認為英國處於臨經濟危機嗎?)

economical

那大家要注意一下,economical 是指「經濟實惠的」、「省錢的」,像是比起小包裝的衛生紙,買大包裝的衛生紙會划算很多:

You should buy tissues in bulk—it's more economical.(你衛生紙應該買多一點--這樣比較划算。)

或是東西壞掉了,有時候買一個新的比拿去修還要划算:

It is not economical to get your hair dryer repaired. Just buy a new one.(修吹風機不划算啦。買個新的吧。)

這樣大家有沒有搞懂這幾個字的差別了呢?可以自己造句練習看看喔!

