好讀周報／當白領才有好日子？傳統觀念造成藍領缺工 薪資高得嚇人

文／編譯梁采蘩

如同東方教育觀念下的孩子，許多美國高中生也被灌輸一個想法：上大學取得學位，成為白領階級才有好日子過。但人人都念大學的結果是藍領技術工人短缺，薪資則高得嚇人。美國總統拜登日前發表國情咨文時表示，「平均年薪13萬美元（約台幣400萬元）的工作，許多不要求大學學位」。技職教育宣導者則說，錢不是唯一問題，更大的挑戰是讓家長改變觀念。

「我一生中總是聽到『如果不上大學，你就會流落街頭』這句話」，鋼鐵工人摩根（Garret Morgan）2018年時表示，「大家對於上大學有股狂熱」。

●退學當鋼鐵工 年薪173萬

因此他去念了一陣子，但之後就退學，開始接受職業培訓。5年前，鋼鐵工的需求正在上升，現在更是如此。根據美國勞工統計局，該行業每年成長4%，鋼鐵工平均時薪為27.48美元（約台幣835元），換算年薪為5萬7160美元（約台幣173萬）。摩根20歲還在受訓時就領時薪28.36美元，外加福利。

5年後，摩根成為全職工人，工作制為「106」，即每天做10小時、每周上班6天。他參與建造西雅圖市中心一座摩天大樓與微軟一座資料中心。「我每天都熱愛工作，這絕對是正確選擇。」至於高中時期的朋友？摩根說「有朝一日，或許他們能賺得和我一樣多」。

在台灣，受少子化影響，10年間高職生少將近20萬。家長都鼓勵孩子考大學進入科技業，結果就是沒有肯吃苦的學徒。技職學生銳減，就會出現技術人才斷層，影響產業發展。

●學士收入遞減 學費仍舊貴

類似情況也發生在美國。全國公共廣播電台（NPR）報導，大學學位的收入報酬正遞減，學費則依然昂貴，使學生未出社會就背負沉重學貸。高中畢業生聽從建議上大學，以至於培訓期更短、學費更便宜的高薪工作無人填補，不僅學生的出路受影響，對經濟也造成真實威脅。

「父母希望孩子成功，眼裡只有4年制學士學位，沒看到技工短缺，直到他們請水電工，付錢需要開支票時才驚覺。」華盛頓湖技術學院退休教師克里夫頓（Mike Clifton）表示。

航空交通管制人員收入有6位數字，但不需要4年大學學歷。工作責任在於確保每架飛機在空中飛行時，彼此之間都能保持安全距離。（圖／本報資料照）

●學習就業兼顧 技職好處多

華盛頓州審計官報告的共同作者柯亭斯（Chris Cortines）說，儘管人們認為念大學「是唯一途徑」，「當你看到學徒和其他技職領域的薪資，不需要4年學費，學習的同時還能得到報酬，這些其他途徑真的值得好好考慮」。

這並不是說當技術工人，高中畢業後就不再需要教育。多數監管機構和雇主會要求證書、認證或副學士學位。但這些都比念大學花費更少，所需時間也更短。