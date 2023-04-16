趣味英文／不只是人名 Nick和Peter還可以當動詞用！

小編記得有次在追一部英劇時，聽到有個角色用了 nick 這個字。當時小編覺得非常納悶，劇中明明沒有 Nick 這個角色，難道這個字不是名字嗎？查了一下才發現，原來 nick 竟然也可以當動詞！今天就讓我們來認識一下這個字的用法吧～

nick

小編在劇中看到的 nick 是當作動詞使用，意思和 steal 一樣，表示「偷...」。這算是比較英式的口語用法，來看幾個例子吧：

Someone nicked my phone on the tube yesterday.（昨天我的手機在地鐵上被偷了。）

I saw Jay nicking drip coffee from your desk.（我看到 Jay 偷拿你桌上的濾掛咖啡。）

Students in resident halls often get their food in the fridge nicked.（住宿舍的學生放在冰箱裡的食物常常被偷。）

那 nick 當動詞時，也可以表示「割；割傷」，可以是割到物品表面，也可以是割傷人的身體，來看看要如何使用吧：

The bartender nicked his hand on some broken glass.（調酒師的手被碎玻璃割傷了。）

School desks tend to get nicked and covered with doodles.（學校的書桌上常會有很多刻痕和塗鴉。）

in the nick of time

接下來我們再來學個實用的片語 in the nick of time，意思是「在最後一刻」，通常會用來表示及時完成某事情、及時趕到某個地方，來看些例子：

Andy arrived at his friend’s wedding just in the nick of time.（Andy 及時趕上他朋友的婚禮。）

We finished the project in the nick of time.（我們趕在最後一刻才完成專案。）

同場加映：peter out

相信台灣除了有很多 Nick，也有很多 Peter，這裡我們就來學個片語。peter out 和人名彼得沒關係，實際上是指某事物「逐漸消失」，來看幾個例子練習一下：

The flight attendants’ strike seemed to be petering out.（空服員的罷工似乎逐漸平息了。）

I’m certain that the craze for AI will peter out soon.（我保證 AI 紅不了多久啦。）

延伸閱讀

1. 【趣味英文】兔年行大運！來學 5 個有趣的兔子片語

2. 【趣味英文】先別說 go Dutch 了，你聽過 double Dutch 嗎？

3. 【趣味英文】是 expresso 還是 espresso？各種英文常見的口誤詞

【更多學英文資源，詳見《希平方》】