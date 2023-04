趣味英文／不只是人名 Nick和Peter還可以當動詞用！

小編記得有次在追一部英劇時,聽到有個角色用了 nick 這個字。當時小編覺得非常納悶,劇中明明沒有 Nick 這個角色,難道這個字不是名字嗎?查了一下才發現,原來 nick 竟然也可以當動詞!今天就讓我們來認識一下這個字的用法吧~

nick

小編在劇中看到的 nick 是當作動詞使用,意思和 steal 一樣,表示「偷...」。這算是比較英式的口語用法,來看幾個例子吧:

Someone nicked my phone on the tube yesterday.(昨天我的手機在地鐵上被偷了。)

I saw Jay nicking drip coffee from your desk.(我看到 Jay 偷拿你桌上的濾掛咖啡。)

Students in resident halls often get their food in the fridge nicked.(住宿舍的學生放在冰箱裡的食物常常被偷。)

那 nick 當動詞時,也可以表示「割;割傷」,可以是割到物品表面,也可以是割傷人的身體,來看看要如何使用吧:

The bartender nicked his hand on some broken glass.(調酒師的手被碎玻璃割傷了。)

School desks tend to get nicked and covered with doodles.(學校的書桌上常會有很多刻痕和塗鴉。)

in the nick of time

接下來我們再來學個實用的片語 in the nick of time,意思是「在最後一刻」,通常會用來表示及時完成某事情、及時趕到某個地方,來看些例子:

Andy arrived at his friend’s wedding just in the nick of time.(Andy 及時趕上他朋友的婚禮。)

We finished the project in the nick of time.(我們趕在最後一刻才完成專案。)

同場加映:peter out

相信台灣除了有很多 Nick,也有很多 Peter,這裡我們就來學個片語。peter out 和人名彼得沒關係,實際上是指某事物「逐漸消失」,來看幾個例子練習一下:

The flight attendants’ strike seemed to be petering out.(空服員的罷工似乎逐漸平息了。)

I’m certain that the craze for AI will peter out soon.(我保證 AI 紅不了多久啦。)

延伸閱讀

1. 【趣味英文】兔年行大運!來學 5 個有趣的兔子片語

2. 【趣味英文】先別說 go Dutch 了,你聽過 double Dutch 嗎?

3. 【趣味英文】是 expresso 還是 espresso?各種英文常見的口誤詞

【更多學英文資源,詳見《希平方》】