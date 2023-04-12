圖表看時事／政府出招鼓勵改走北宜？ 看雪隧塞爆的4大關鍵點

國道五號每逢周末假日必定塞車，交通單位與學者專家提出許多解方，不是沒執行就是效果有限。今年清明連假，南向車流更創史上第二高，但多數人寧可塞車也不願改走省道台九、台二線，宜蘭拋出「里程儲值」想法，回饋每公里兩元的高速公路ＥＴＣ儲值金給塞車時段走北宜公路的用路人，引起討論。

「里程儲值」發想人是宜蘭縣礁溪鄉籍縣議員林聰池，宜蘭縣政府與縣議會都支持這個想法。副縣長林茂盛認為很有「開創性」，可鼓勵分流；議長張勝德表示，改走替代道路省下國道通行費，還有替代道路里程儲值，「一省一賺」是很好的建議，會發動連署提案建請交通部研議可行性。

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀也說，這種「交通管理手段」是好構想，但因事涉省道及國道系統，可交專家學者集思廣益討論配套措施，紓解雪隧交通。

國道五號雪山隧道二○○六年六月通車後，大幅縮短大台北地區往來宜蘭地區的路程，每逢周末假日都有返鄉及旅遊人潮，也出現塞車之苦，近來蘇花改通車後，車流量更大。

4大關鍵點 國五成塞車地獄 製表／地方中心

目前國五仍存在「獨有」的管制措施，包括唯一在周日有北上高乘載管制的國道、唯一在國道主線設有紅綠燈秒數儀控的道路、頭城至宜蘭段六公里開放路肩給國道客運優先行駛，但管制措施雖多，國五遇上連假還是照常塞爆。

根據高公局統計，連假期間平均每日通過國五雪隧有七點五萬車次，是平日一點三倍，比去年同期平均七點一萬車次增加百分之六，今年清明連假首日雪隧南向通過量更創下歷史第二大量，收假日國五宜蘭段雪隧北端入口回堵，造成頭城鎮、礁溪鄉平面道路的交通一團亂，甚至塞到隔天凌晨二點，而縣議員林聰池卻發現省道台九線北宜公路沒有太多車子，提出「里程儲值」想法。

林聰池說，大家都在尋求雪隧塞車解方，向交通部爭取台六十二線瑞濱延伸至宜蘭的快速道路，但尚在可行性評估，遠水救不了近火，難道大家還要再忍受塞十年？建議在北宜公路前後兩端及中間的坪林路段設置ＥＴＣ系統，以每公里回饋兩元ＥＴＣ儲值金的模式，鼓勵在塞車時段改走北宜公路的車輛，一趟路五十多公里，省去雪隧用路費又領儲值金，或許有利車輛分流。

負責省道管理的公路總局副總工程司李忠璋表示「樂觀其成」，只不過目前民眾走省道不收費，公路總局沒財源收入去鼓勵，建議可從ＥＴＣ基金回饋處理，他們可配合改善彎道，或把北宜公路景點做得更好，增加誘因。

高公局副局長彭煥儒表示，高公局二○一一、二○一二年農曆春節期間推出「走北宜、抽大獎」活動，各種鼓勵措施都可研議，但最重要是要有效果。他說，ＥＴＣ設施簡單，但一套設備兩千多萬元，且設在省道涉及法令修改，如何儲值回饋？可不可行？必須討論。