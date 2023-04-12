快訊

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

巨獸蹂躪後的歐洲：回望20世紀被戰爭摧殘的歷史思辨之旅

時間地點確認！東京中目黑人氣咖啡ONIBUS 月底開台灣1號店

圖表看時事／政府出招鼓勵改走北宜？ 看雪隧塞爆的4大關鍵點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
連假期間，國五北上路段塞到深夜，用路人寧可排隊湧上國道，也不走北宜公路等替代路線。圖／警方提供
連假期間，國五北上路段塞到深夜，用路人寧可排隊湧上國道，也不走北宜公路等替代路線。圖／警方提供

國道五號每逢周末假日必定塞車，交通單位與學者專家提出許多解方，不是沒執行就是效果有限。今年清明連假，南向車流更創史上第二高，但多數人寧可塞車也不願改走省道台九、台二線，宜蘭拋出「里程儲值」想法，回饋每公里兩元的高速公路ＥＴＣ儲值金給塞車時段走北宜公路的用路人，引起討論。

「里程儲值」發想人是宜蘭縣礁溪鄉籍縣議員林聰池，宜蘭縣政府與縣議會都支持這個想法。副縣長林茂盛認為很有「開創性」，可鼓勵分流；議長張勝德表示，改走替代道路省下國道通行費，還有替代道路里程儲值，「一省一賺」是很好的建議，會發動連署提案建請交通部研議可行性。

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀也說，這種「交通管理手段」是好構想，但因事涉省道及國道系統，可交專家學者集思廣益討論配套措施，紓解雪隧交通。

國道五號雪山隧道二○○六年六月通車後，大幅縮短大台北地區往來宜蘭地區的路程，每逢周末假日都有返鄉及旅遊人潮，也出現塞車之苦，近來蘇花改通車後，車流量更大。

4大關鍵點 國五成塞車地獄 製表／地方中心
4大關鍵點 國五成塞車地獄 製表／地方中心

目前國五仍存在「獨有」的管制措施，包括唯一在周日有北上高乘載管制的國道、唯一在國道主線設有紅綠燈秒數儀控的道路、頭城至宜蘭段六公里開放路肩給國道客運優先行駛，但管制措施雖多，國五遇上連假還是照常塞爆。

根據高公局統計，連假期間平均每日通過國五雪隧有七點五萬車次，是平日一點三倍，比去年同期平均七點一萬車次增加百分之六，今年清明連假首日雪隧南向通過量更創下歷史第二大量，收假日國五宜蘭段雪隧北端入口回堵，造成頭城鎮、礁溪鄉平面道路的交通一團亂，甚至塞到隔天凌晨二點，而縣議員林聰池卻發現省道台九線北宜公路沒有太多車子，提出「里程儲值」想法。

林聰池說，大家都在尋求雪隧塞車解方，向交通部爭取台六十二線瑞濱延伸至宜蘭的快速道路，但尚在可行性評估，遠水救不了近火，難道大家還要再忍受塞十年？建議在北宜公路前後兩端及中間的坪林路段設置ＥＴＣ系統，以每公里回饋兩元ＥＴＣ儲值金的模式，鼓勵在塞車時段改走北宜公路的車輛，一趟路五十多公里，省去雪隧用路費又領儲值金，或許有利車輛分流。

負責省道管理的公路總局副總工程司李忠璋表示「樂觀其成」，只不過目前民眾走省道不收費，公路總局沒財源收入去鼓勵，建議可從ＥＴＣ基金回饋處理，他們可配合改善彎道，或把北宜公路景點做得更好，增加誘因。

高公局副局長彭煥儒表示，高公局二○一一、二○一二年農曆春節期間推出「走北宜、抽大獎」活動，各種鼓勵措施都可研議，但最重要是要有效果。他說，ＥＴＣ設施簡單，但一套設備兩千多萬元，且設在省道涉及法令修改，如何儲值回饋？可不可行？必須討論。

宜蘭 國道客運 塞車 雪隧 北宜公路 圖表看時事

相關新聞

紐時賞析／烏軍武器多到眼花撩亂 「撲克牌」教分辨是敵是友

With billions of dollars in weapons, the West has sought to ...

圖表看時事／政府出招鼓勵改走北宜？ 看雪隧塞爆的4大關鍵點

國道五號每逢周末假日必定塞車，交通單位與學者專家提出許多解方，不是沒執行就是效果有限。今年清明連假，南向車流更創史上第二高，但多數人寧可塞車也不願改走省道台九、台二線，宜蘭拋出「里程儲值」想法，回饋每公里兩元的高速公路ＥＴＣ儲值金給塞車時段走北宜公路的用路人，引起討論。

紐時賞析／歌劇魅影落幕 專屬樂手揮別伴奏歲月

Last fall, as show No. 13,781 of “The Phantom of the Opera” ...

《浪漫速成班》談學習／律師虎媽「駭人洗腦」反成小孩枷鎖 她這樣讀書一逃升學夢魘

善才的母親，是不折不扣的控制狂虎媽，李善才哥哥因而變成繭居族，而善才則是不斷活在被洗腦的世界，「你未來就是得要當醫生」。這是多麼駭人的人生控制...

好讀周報／知名拉麵店推文「吃麵禁滑手機」 網友反應不一

以前吃飯配電視，現在吃飯滑手機，有人知道這樣容易變胖卻戒不掉，有人覺得用餐的同時追求娛樂有什麼不對。但，如果餐廳老闆規定...

閱讀數學／經典賽勝負罕見「完美對稱」──從數學看勝利價值(上)

你有參與到前陣子經典賽的棒球熱嗎？感謝Team Taiwan帶給全台球迷幾場難忘的比賽。最終，台灣隊抱憾，因為失分率較高，止步於分組賽事，無法前往東京決賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦