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好讀周報／「超越漫畫」的大谷翔平化失敗為養分 一甩「高中生」評語

聯合報／ 好讀周報
《洛杉磯時報》為大谷翔平做專題，指他有如現實的漫畫人物。（圖／推特）
《洛杉磯時報》為大谷翔平做專題，指他有如現實的漫畫人物。（圖／推特）

文／聯合新聞網

效力洛杉磯天使大谷翔平，在上季以超狂「二刀流」表現成為美國職棒大聯盟的人氣球手，《洛杉磯時報》更為他做了專題，於頭版刊出漫畫版的大谷，指他就如現實的漫畫人物。日本著名棒球漫畫《鑽石王牌》作者寺嶋裕二，接受專訪時表示，大谷翔平是超越漫畫人物的存在。

寺嶋說，「因為他在高三岩手縣地區準決賽，飆出160公里的火球一夕爆紅，卻因為受到高度關注，影響決賽表現，最後無緣甲子園，如果是我的話，會想畫這樣的故事。」

在進化成「怪物」之前，大谷在2018年加入天使後的首次春訓，也曾面臨嚴重瓶頸，打擊部分被評為「高中生水準」，明顯應付不了變化球、被三振是司空見慣。大谷將失敗經驗化為養分，他曾說：「我有太多成長空間了，我覺得我現在還沒有看到身體極限，還有很多可以學習的東西。」

寺嶋裕二的漫畫會參考大谷翔平的動作。（圖／推特）
寺嶋裕二的漫畫會參考大谷翔平的動作。（圖／推特）

除了棒球之外，日本近來陸續出現像澀野日向子（高球）、羽生結弦（滑冰）等好手。而這些運動選手能夠成功，也與他們成長、教育環境有關。

根據日本媒體《現代ビジネス》報導，大谷雖然從小就打棒球，但父母從不會強制要求他去練習，而是讓大谷自由培養興趣，讓他能享受在棒球這件事上。

澀野日向子的父母，也不會硬要女兒練球。他們要是發現澀野情緒不佳，就會主動說「那今天就先休息吧」。關於高球的技巧，他們交給教練負責，以免自己亂出主意，會讓孩子產生混亂。

再者，這幾個家庭都有「絕不在孩子面前吵架」的習慣，也因為一直在氣氛愉快的家庭中生長，大谷在成長過程中，從來沒有出現反抗期。

報導指出，另外像是羽生結弦，或是將棋高手藤井聰太等人，雙親也都很尊重小孩子的興趣，不會說要他們停下來去念書，或者數落「你看誰誰誰成績比你好」等等。這也說明了，培養出超一流人才的關鍵，可能就在願意相信孩子，讓孩子能夠樂在興趣中的父母。

日本 大聯盟 天使 大谷翔平 棒球

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