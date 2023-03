趣味英文／盤點愛情劇中的經典元素「從冤家變情人」這樣說！

近年串流正夯,大家應該都至少看過(或聽過)幾部熱門的浪漫韓劇,像是才剛完結的《浪漫速成班》、去年的春夏劇《二十五,二十一》和《非常律師禹英禑》。

雖然愛情劇中不乏老梗,但你就是會忍不住按下「下一集」,不知不覺就追完一整季。今天小編就整理了四個歷久不衰的愛情劇元素,來看看你最喜歡和討厭哪種劇情 / 公式 / 角色吧!

meet-cute

顧名思義,meet-cute 就是指主角「可愛、意外的相遇」,替兩人製造戀愛最初的火花,像是《羅馬假期》中喬伊意外發現公主安,還有《新娘百分百》中威廉和安娜的書店邂逅。

那麼 meet-cute 是名詞用法,我們來看個例句:

Christmas meet-cutes have to include buying presents at the last minute.(聖誕節的甜蜜初遇必須包含在最後一刻買禮物這個橋段。)

enemies to lovers

Enemy 是「敵人」的意思,所以 enemies to lover 就是指從冤家變情人的這種走向,小編真的超愛這種主角間的化學變化啦!經典的《傲慢與偏見》和《電子情書》就是 enemies to lovers 的劇情唷!

I can't stand star-crossed lovers. It has to be the "enemies to lovers" trope for me.(苦命鴛鴦那種我不行。我愛的是「歡喜冤家」那一套。)

manic pixie dream girl

這是指「性格搞怪、熱愛冒險的完美女性角色」,她們的「任務」就是協助男主角成長和追夢。不過,這種設定還滿令人詬病的,有時候一不小心,manic pixie dream girl 就會淪為刻畫扁平的劇情推動器。《戀夏 500 日》和《第凡內早餐》的女主角就是所謂的 manic pixie dream girl。

It's probably a good thing that manic pixie dream girls aren't popular anymore.(完美女主角不再受歡迎或許是件好事。)

noble idiot

有些主打虐戀的戲劇中會出現 noble idiot 這種男性角色,明明深愛彼此,卻以為自己的離去可以帶給對方幸福,一句話都沒有說就轉身離開。小編每次看到都會氣到捶心肝啊!經典的《真愛繞圈圈》中,男主角就是這種傻到不行的 noble idiot。

I scream at the screen when I see a noble idiot leaving when he should stay.(那個笨蛋男主在該留下時選擇離開,我看到時整個尖叫。)

今天介紹的流行詞學起來,下次跟外國朋友討論戲劇時就不怕詞窮啦!

延伸閱讀

1. 【追劇英文】『追劇』、『串流』英文怎麼說?

2. 劇組人員知多少part 1--『燈光師、群眾演員』英文怎麼說?

3. 【看電影學英文】看《小丑》如何向經典電影致敬

【更多學英文資源,詳見《希平方》】